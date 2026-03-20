Bezzecchi: "Algo no iba bien en la Aprilia, pero aún no sabemos qué es"
Marco Bezzecchi, ganador de la cita inaugural del Mundial, en Tailandia, no esconde los problemas de su Aprilia que le relegaron al 20º puesto de la tabla este viernes en el estreno en Brasil.
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
El contraste es tremendo si tenemos en cuenta el dominio apabullante exhibido por Marco Bezzecchi en Buriram, donde se llevó la pole, la victoria y la vuelta rápida, y donde se fue al suelo el sábado, en los primeros compases de una prueba corta que también lideraba.
Tres semanas más tarde, en un escenario completamente desconocido por todo el paddock, el corredor de Rimini lo pasó fatal, sobre todo por la tarde –por la mañana fue el tercero, a dos décimas de Pedro Acosta–, en el ensayo que formó la primera criba de pilotos que se verán directamente metidos en la Q2 de este sábado.
Sobre un asfalto seco, pero no del todo, ni tampoco lo suficientemente mojado como para equipar su prototipo con las gomas de lluvia, Bezzecchi no se vio en condiciones de poder forzar la máquina. Y, en las circunstancias actuales, con una parrilla tan competitiva, esas limitaciones le dejaron el 20º, en las catacumbas de la clasificación, con un mejor giro que fue dos segundos más lento que el de Johann Zarco, el más veloz de todos.
"Por la tarde, especialmente en la primera salida, que fue la más propicia para lograr la vuelta rápida debido a la meteorología, algo no iba bien en la Aprilia. Pero aún no sabemos qué es. Los ingenieros lo están mirando”, dijo Bezzecchi, críptico somo siempre en sus explicaciones. “Es difícil decir qué es lo que no funciona en la moto”, añadió el italiano, el segundo en la estadística del campeonato, en la que figura a solo siete puntos de Acosta, el líder provisional.
Consciente de la importancia de posicionarse bien en la parrilla, y de los peligros que conlleva tener que pasar por la eliminatoria previa (Q1), el #72 intentó meterse entre los diez primeros un poco a la desesperada, ya cuando la lluvia había mojado el cemento y lo había hecho muy peligroso, especialmente sobre una moto equipada con gomas lisas.
"Al final intenté arriesgar, porque estaba en los últimos puestos de la tabla. El problema es que en las mejores condiciones de la pista perdí la oportunidad; no fue suficientemente rápido. Ahora mismo, mi único objetivo es mejorar, pero sabemos que la Q1 siempre es muy competida", insistió Bezzecchi, que, a pesar del contratiempo evidente, destacó lo agradable que es pilotar en Goiania. "La pista es divertida. El único problema es que el asfalto no se seca. Si llueve, los parches de agua se quedan allí todo el día”, concluyó Bezzecchi.
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