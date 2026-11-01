Declaraciones

MotoGP GP de Malasia

Alex Márquez: "Contento por el podio y por haber echado una mano a Marc parando a Bezzecchi"

El piloto de Gresini anunció tras acabar tercero en el GP de Malasia que este mismo domingo por la tarde volará de regreso a España, y que mañana lunes pasará por el quirófano a primera hora.

Oriol Puigdemont

Editado: 1 nov 2026, 9:04

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Alex Márquez delante de Pedro Acosta y Marco Bezzecchi

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Pese a la caída de ayer y a los problemas físicos que arrastra en su hombro derecho, Alex Márquez, que salía en pole position del GP de Malasia, aseguró un tercer puesto en la carrera de este domingo, completando el podio por detrás de su hermano Marc Márquez y Pedro Acosta.

El de Gresini, que ayer ya admitió que la posibilidad de parar, no viajar a Qatar, y operarse el hombro era muy real, confirmó este domingo ya, después de la carrera, que está todo listo para ser intervenido este lunes por la mañana.

Todo esto después de completar un gran fin de semana, enturbiado por la caída el sábado en la sprint, pero culminado con un podio y con el detalle de restarle puntos a Marco Bezzecchi, rival de Marc por el título, que logró pasar a Alex en la décima vuelta, pero con una respuesta contundente del español, que recuperó la posición y dejó atrás al italiano, que al final de la carrera se derrumbó para acabar sexto.

"He intentado hacer lo mejor que podía, quería guardar al principio como Marc, era un tema de gomas y de físico. Ayer la caída fue en un punto que me cuesta y no quería cometer el mismo error. Sabia que a partir de la octava o décima vuelta la posición en la moto no es la misma, pierdes un poco el control y a dos vueltas del final casi me caigo apretando porque venia Ai Ogura", el japonés que terminó cuarto.

"Pero bueno, estoy muy contento de estar en el podio y acabar la carrera. Y muy contento de poder dar una manita a Marc estando en medio de él y Bezzecchi. Pero sobre todo, el objetivo se ha cumplido estando en el podio", dijo antes de soltar: "En Qatar tendrá que espabilarse solo", confirmando el 'trabajo en familia'.

Confirmada la intervención:

Dicho esto, Alex confirmó la información que se había adelantado el sábado sobre su operación en la clavícula derecha, saltándose la carrera de Qatar.

"También quiero comunicar que mañana por la mañana me operaré. Voy a volar a casa, llego pronto y me opero en la Ruber Intenacional con el doctor Antuña. Es lo que hay, tres carreras seguidas no llegaba, ya valoré hacerlo después de Indonesia, pero saltarme Australia y volver aquí, con tantos vuelos, me arriesgaba a una infección. Es mejor saltarse Qatar y volar a Portimao, que es un vuelo más corto", marcó la fecha de reaparición.

"Me saco la placa de la clavícula y una artroscopia para sacarme la bursitis, y ver realmente el hombro como esta. En Barcelona me operaron de urgencia, la clavícula estaba rota en cuatro partes y había que fijarla bien. Es el hombro operado en 2013 que se me salía y era complicado por el impacto que sufrí en Montmeló, estaba delicado".

Sobre el plan de volver en Portugal, se mostró confiado. "Ojalá pueda volver en Portimao, ese es el objetivo y los plazos que me ha dado el médico. Ese es el plan, pero si luego me tengo que saltar la carrera de Portugal, no es lo que quiero pero puede pasar. Quiero parar ,recuperarme y poder estar bien en las dos últimas carreras. En casa no puedo trabajar fuerza y lo tengo todo un poco atrofiado", en referencia a la zona del hombro derecho.

Por si te lo perdiste:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Acosta: "Es frustrante perder tantas vueltas detrás de alguien porque nos falta velocidad"

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Oriol Puigdemont





Acosta: "Es frustrante perder tantas vueltas detrás de alguien porque nos falta velocidad"



MotoGP



MotoGP



GP de Malasia



35 min



Acosta: "Es frustrante perder tantas vueltas detrás de alguien porque nos falta velocidad"





Márquez: "El trabajo no ha terminado, no quiero caer en la trampa, hay que seguir concentrado"



MotoGP



MotoGP



GP de Malasia



48 min



Márquez: "El trabajo no ha terminado, no quiero caer en la trampa, hay que seguir concentrado"





Márquez gana en Sepang y se fabrica su primera bola de título para Qatar



MotoGP



MotoGP



GP de Malasia



1 h



Márquez gana en Sepang y se fabrica su primera bola de título para Qatar

Más de

Alex Márquez





MotoGP en DIRECTO: la carrera del GP de Malasia en Sepang



MotoGP



MotoGP



GP de Malasia



14 min



MotoGP en DIRECTO: la carrera del GP de Malasia en Sepang





Así queda el Mundial de MotoGP tras Malasia: puntos y posiciones



MotoGP



MotoGP



GP de Malasia



1 h



Así queda el Mundial de MotoGP tras Malasia: puntos y posiciones





Alex Márquez considera operarse la próxima semana y no correr en Qatar



MotoGP



MotoGP



GP de Malasia



1 d



Alex Márquez considera operarse la próxima semana y no correr en Qatar

Más de

Gresini





Así queda el Mundial de MotoGP tras la sprint de Sepang: puntos y posiciones



MotoGP



MotoGP



GP de Malasia



1 d



Así queda el Mundial de MotoGP tras la sprint de Sepang: puntos y posiciones





A qué hora es la carrera de MotoGP en Sepang y cómo verla en TV



MotoGP



MotoGP



GP de Malasia



1 d



A qué hora es la carrera de MotoGP en Sepang y cómo verla en TV





Alex Márquez se pone farruco y se lleva la pole en Sepang



MotoGP



MotoGP



GP de Malasia



1 d



Alex Márquez se pone farruco y se lleva la pole en Sepang

Últimas noticias





Alex Márquez: "Contento por el podio y por haber echado una mano a Marc parando a Bezzecchi"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Malasia



16 min



Alex Márquez: "Contento por el podio y por haber echado una mano a Marc parando a Bezzecchi"





Acosta: "Es frustrante perder tantas vueltas detrás de alguien porque nos falta velocidad"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Malasia



35 min



Acosta: "Es frustrante perder tantas vueltas detrás de alguien porque nos falta velocidad"





Márquez: "El trabajo no ha terminado, no quiero caer en la trampa, hay que seguir concentrado"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Malasia



48 min



Márquez: "El trabajo no ha terminado, no quiero caer en la trampa, hay que seguir concentrado"





Qué necesita Kimi Antonelli para ser hoy campeón de F1 en México



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



1 h



Qué necesita Kimi Antonelli para ser hoy campeón de F1 en México

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse