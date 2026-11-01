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MotoGP GP de Malasia

Acosta: "Es frustrante perder tantas vueltas detrás de alguien porque nos falta velocidad"

Pedro Acosta no pudo parar a Marc Márquez en la carrera de MotoGP en Sepang, pero sí pudo batir a Alex Márquez para asegurar una gran segunda posición.

Oriol Puigdemont

Editado: 1 nov 2026, 8:51

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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pedro Acosta sale del Gran Premio de Malasia con un buen botín, con nada menos que 32 puntos de 37 posibles. Tras ganar la carrera al sprint del sábado, el 'Tiburón de Mazarrón' finalizó segundo este domingo en la prueba larga, después de tener que sudar para alcanzar la posición.

La carrera:

Y es que, en una carrera en la que Marc Márquez pronto tomó el control para escaparse y seguir poniendo rumbo a su décimo título mundial, el murciano se vio bloqueado por Alex Márquez. El de KTM, lastrado por la falta de velocidad punta de su moto frente a la Ducati, tardó media carrera en encontrar el hueco para rebasar al de Gresini y dejarle atrás. Tarde, eso sí, porque el #93 ya se había escapado por delante por dos segundos.

Así, aunque Acosta terminó el domingo contento por el podio, no pudo evitar quedarse con ganas de más, lo que hizo que terminara negando con la cabeza en el parque cerrado cuando debía celebrar.

"Es un poco frustrante perder tantas vueltas detrás de alguien porque nos falta velocidad", empezó explicando en DAZN. "Aunque tenemos que estar contentos con lo que hay. Creo que hemos sacado el máximo de lo que teníamos, llevamos todo el fin de semana sufriendo con el feeling del tren delantero, y la carrera ha sido otra sesión más en que hemos sufrido".

"Así que tenemos que estar contentos, con el podio. Dentro de todo lo malo, por desgracia nos pagan para quejarnos, lo digo siempre, pero bueno, estamos contentos porque hemos hecho un buen fin de semana", siguió.

Viendo que la Desmosedici tenía unos 4/5 kilómetros por hora más que la RC16, a Acosta no le quedó otra que esperar para pasar a su rival: "La estrategia que he llevado a cabo era la que tenía que seguir porque no tenía otra carta, tampoco. Esperarme un poco detrás suya, ir cogiéndome a él en los puntos en los que llegaba un pelín más rápido, e intentar guardar algo de neumático para el final. Ha salido bien, no como me hubiera gustado, porque habría querido estar un poco más cerca de Marc, aunque fuera, pero tampoco había mucho más hoy".

Cuestionado sobre el valor que le da al podio, contestó: "Me habría gustado sacar un poquito más, porque al final, con todos los problemas de motor que hemos tenido durante el año, tampoco estamos en un punto ahora como para jugárnosla con lo poco que nos queda de campeonato. Hay que estar contentos con lo que hay, seguir un poco en esta línea y ver si podemos rascar algún podio más de aquí a final de año".

Eso sí, antes de finalizar, Acosta dejó claro que los problemas con la unidad de potencia de su moto no influyeron en lo visto este domingo: "En cuanto a los motores, vamos con todo lo que tenemos. Hay que sacar lo máximo del paquete que tenemos y seguir hacia delante", cerró.

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