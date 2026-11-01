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MotoGP GP de Malasia

Márquez: "El trabajo no ha terminado, no quiero caer en la trampa, hay que seguir concentrado"

Marc Márquez admitió que las cosas se han puesto muy de cara para abrazar su décimo título mundial, pero avisó de que antes de celebrar hay que terminar el trabajo.

Oriol Puigdemont

Editado: 1 nov 2026, 8:33

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Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

El de Ducati, que el 31 de mayo estaba a 102 puntos del entonces líder del Mundial de MotoGP, Marco Bezzecchi, salió este domingo de Sepang con 44 de ventaja sobre el segundo clasificado, Jorge Martín, que está lesionado, y 67 sobre Bezzecchi, al que ha eliminado de la ecuación este domingo aplastando a sus rivales con una victoria de campeonato. En Qatar, la próxima semana, Marc podría ser ya campeón del mundo si suma 30 puntos más que Martín y ocho más que Bezzecchi.

Desde la salida, Márquez logró este domingo en Sepang aplicar su estrategia, se puso primero superando a su hermano Alex Márquez, el poleman, y vuelta a vuelta fue añadiendo ventaja, décima a décima, sobre sus rivales hasta cruzar la meta a más de cuatro segundos de Pedro Acosta, que acabó entre medio de los hermanos Márquez en el podio.

"Cuando es el día es el día y tienes que aprovecharlo, estaba super concentrado desde el principio, en plan time attack asumiendo riesgos, pero mi mentalidad no cambia, mantenemos el foco, quedan pocas carreras pero muchos momentos", volvió a insistir en esa frase el catalán, para el que este triunfo es algo más que una simple victoria.

"Sí, es algo mas que una victoria, pero hay que conseguirla. Me estoy centrando mucho en los momento de cuando toca, toca. Este fin de semana intuía que tocaba, Jorge estaba tocado y a Bezzechhi no se le pueden dar alas porque ahora vienen circuitos buenos para él. Dese el FP1 salí como si fuera a atacar el tiempo para buscar los limites en entrenamientos, y en carrera gestionar de la mejor manera", explicó su estrategia.

En menos de cinco meses, Márquez ha pasado de estar a 102 puntos del líneas a colocarse ahora 44 por delante del segundo de la general.

"Sí pero el trabajo no se ha acabado, no quiero caer en la trampa, empezando aquí en los micros, de bueno sí. No, quiero seguir con la misma mentalidad porque, insisto, quedan pocas carrera pero muchos momentos, hay que seguir muy concentrado",

Un pedido este en el que Marc, poco a poco, ha ido recuperándose físicamente del hombro y el brazo, aunque es consciente de que las victorias han sido su gasolina.

"Toda la parte de hombro y brazo no se recupera, es adaptarte, insistir y buscar una forma diferencia de pilotar, buscar cosas para ayudarme. Pero esta segunda parte de la temporada me ha ayudado mucho. La mente, estar luchando por un campeonato es lo que me hace ir rápido", desveló. "Este fin de semana me he vestido de Alex Marquez, que os lo cuente él y lo vais a entender", introdujo.

Le pidieron a Marc cuál era el próximo de esos 'muchos momentos' de los que habla.

"Siguiente momento es ir a casa y descansar. Llegaremos a Qatar el jueves y a partir de ahí preparar el fin de semana, con la misma mentalidad", confirmó que irá a Doha.

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