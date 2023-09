Aleix: "Pedrosa lo pone todo en duda"

Si ha habido un protagonista especial en el Gran Premio de San Marino de MotoGP, ese ha sido Dani Pedrosa. Entre Jorge Martín y su fin de semana perfecto, o las grandes actuaciones de Pecco Bagnaia y Marco Bezzecchi lesionados, el corredor de Castellar del Vallès se ha llevado la mayoría de los focos por el fantástico nivel ofrecido a sus 37 años.

En su segundo gran premio como 'wild card', después de estar presente en Jerez, el piloto español ha brillado con luz propia, primero pasando a la Q2 el sábado y clasificando quinto en parrilla, y después finalizando cuarto las dos carreras disputadas, presionando en ambos casos a Bagnaia por el podio y erigiéndose como el mejor representante de KTM sobre los pilotos oficiales, Brad Binder y Jack Miller, que se fueron al suelo este domingo.

Este gran desempeño ha provocado los aplausos de la casa de Mattighofen y también los elogios de todo el paddock, y alguien que ha reivindicado la figura del #26 ha sido Aleix Espargaró. Tras la carrera larga, en la que finalizó 12º, el de Aprilia tuvo unas grandes palabras para el catalán, que a su vez el sábado también tuvo un recuerdo hacia Valentino Rossi por su buen nivel en el final de su carrera deportiva.

"Dani es una pasada. Me gusta mucho cómo conduce", comenzó el mayor de los Espargaró, elogiándole. "Te genera dudas de todo. Pedrosa siempre ha sido especial, nunca fue un piloto normal. Siempre fue uno de mis favoritos y, si sigue en forma sin todo lo que antes no le gustaba de este campeonato, todo lo de alrededor, que ahora no tiene que aguantarlo, pues demuestra lo que es. Dudas de si Brad Binder es de los mejores pilotos de la parrilla, o no. O si la KTM está al nivel que demuestra, o no. Siempre hay que cogerlo todo con pinzas", destacó el #41.

Sin embargo, a pesar de estas dudas, Aleix no cree que el nivel de la parrilla actual sea bajo, sino que el de Pedrosa es muy alto: "Pero que aparezca Dani y haga eso no significa que el nivel de la parrilla sea bajo, porque estamos hablando de uno de los mejores corredores de la historia. No es que el nivel de la parrilla actual no sea alto; es que Dani es muy especial", dijo tajante.

Por último, Espargaró reconoció que le gustaría tener ese papel de probador en el futuro, y cree que podría luchar por ganar en algún circuito como el de Barcelona-Catalunya si está bien físicamente, aunque esté a "años luz" de Dani.

"Cuando me retire el año que viene o el otro haré de probador. Y os prometo que si me da la gana, hasta los 42 voy a pelear por ganar. Y estoy a años luz de Dani. Imagínate si fuera Pedrosa. Si sigo entrenando y estoy bien físicamente, y tengo una moto competitiva en Montmeló, pues pelearé por ganar con 42 años. Y Dani, que es mil veces mejor que yo, pues claro que es competitivo", finalizó.