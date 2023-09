Márquez: "Honda lleva demasiado tiempo prometiéndome cosas"

El piloto de Honda completó su mejor carrera de la temporada, cruzando la meta 7º a 13 segundos del vencedor, el español Jorge Martín, pero sobre todo dando la impresión de que estaba disfrutando con el pilotaje y que se sentía, de algunas manera, competitivo.

"Me he desfondado totalmente, a parte de eso, íbamos con goma blanda, que era la elección correcta, hemos hecho tres cuartos de carrera bien, al final vas con el blando y cuesta", explicó.

"Me he sentido cómodo, creo que he hecho la carrera perfecta, y es extraño decirlo porque he terminado séptimo. He usado mucha energía para coger al Viñales, quería llegar hasta él y aguantar allí, pero cuando he llegado ya iba por encima de mis limites y he tenido que parar para no caerme, al final he tenido que defenderme de los que venían por detrás, y he logrado una séptima posición que no es buena, pero no es mala", valoró.

A continuación, Jorge Lorenzo en DAZN le preguntó directamente:

¿Puedes confirmar cien por cien Honda año que viene?

"Mañana tenemos un test muy importante, probamos la moto nueva, es la que ha usado Stefan Bradl este fin de semana, a partir de ahí ya no valen las palabras, solo los hecho y tiene que haber hechos para seguir en Honda"

"¿Ha ha quedado claro?", le preguntó Marc a Jorge, que dijo que no. "Es de lo que se trataba", confirmó Marc que esta 'jugando' con todo esto.

"Quiero ver hechos, y no solo mañana en el test. Ya no valen los Pdf y el se hará, se hará, hay que ver hechos. En un proyecto el piloto debe exigir hechos, no palabras".

Y sobre la fecha límite para decidir, dejó la puerta abierta.

"No, el limite se va a ir viendo", puso más intriga a la situación.

"Un piloto va cumpliendo años y cada vez queda uno menos"

En la posterior rueda de prensa con los medios, Marc se mostró muy firme.

"Lo que buscas en un test es rendimiento, poder ir más rápido. Todo dependerá del rendimiento. Bradl usó la nueva moto, pero su rendimiento no cambió demasiado".

Y en referencia a Honda dijo que "llevan demasiado tiempo prometiendo cosas. Mañana probaré una moto en la que han estado trabajando durante un año. Yo tengo mis timings y mis teorías, pero un piloto va cumpliendo años y cada vez queda uno menos".