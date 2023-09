Mir: "Rodé detrás de Bradl y no intuí ningún paso adelante de la nueva moto"

Honda se prepara para una jornada crucial en su futuro más directo en MotoGP. Pasado ya el Gran Premio de San Marino, la marca del ala dorada se jugará buena parte de sus aspiraciones en el habitual test de Misano del lunes posterior, posiblemente no por contar con mejoras milagrosas que cambien la situación drásticamente de la noche a la mañana, sino por empezar a notar cambios en la filosofía que convenzan a sus dos estrellas, Marc Márquez y Joan Mir.

En la carrera de este domingo, mientras que el ocho veces campeón del mundo destacó con una fantástica séptima posición, el mallorquín volvió a tener un mal día en la oficina. Una caída le mandó al garaje antes de la bandera a cuadros, haciendo hincapié en una situación negra que por desgracia no sorprende en el campeón del mundo de 2020, que únicamente suma 5 puntos en lo que va de temporada.

Pasada la prueba larga, Mir explicó lo sucedido, aunque quiso dejar claro que el accidente no lastrará su actual mentalidad: "No pude arrancar bien, no recuperé ninguna posición", comenzó diciendo. "Luego sí, y comencé a tirar un poco. El accidente no creo que afecte a mi confianza. Me fui largo en una curva, y en la siguiente vuelta me caí en ese mismo punto", explicó.

El #36 tendrá que cambiar el chip de cara a la jornada del lunes, aunque algunos indicios no son los más halagüeños. Y es que el corredor de Palma pudo rodar detrás de Stefan Bradl, que estuvo este fin de semana como 'wild card' con la RC213V de 2024 que también probará en el test, pero no notó mejoras sustanciales.

"Mañana tendré la mentalidad de enfocar 2024. Pude ver pilotar a Bradl antes de adelantarle, y no es que haya visto ningún paso adelante. Tiene un poco más de aceleración que yo, pero no como las demás motos. La primera impresión de la primera salida [a pista] será la más importante".

Mir profundizó en su análisis: "Si nos subimos a una moto que nos dicen que es un concepto completamente distinto, y no lo notamos de entrada, eso no sería una buena señal. No quiero pequeños cambios; necesitamos uno grande", añadió, incidiendo en los grandes cambios que viene pidiendo en los últimos meses, al igual que su compañero de garaje.

El propio Alberto Puig, team manager del Repsol Honda, y que se encuentra inmerso en la búsqueda de nuevo personal de fábricas rivales, reconoció este sábado que en HRC piensan en un "giro radical" en el concepto de la moto. Mir no espera que eso se vea pronto: "Imagino que este nuevo concepto requerirá de gente nueva, y eso, seguramente, se materializará a final de temporada", remachó el piloto de 26 años.