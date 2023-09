Martín: "Hoy tuve que sacar el margen que me guardé ayer"

Imperial victoria de Jorge Martín en el jardín de los pilotos italianos, el Circuito de Misano, donde cada jueves que no hay gran premio ruedan los pilotos de la Academy VR46 y que conocen como si fuera la palma de su mano. En ese escenario, el español de Pramac, despreciado el año pasado por Ducati para llevarlo al oficial, demostró que está en un momento de madurez y pilotaje a la altura de Pecco Bagnaia, al que ha recortado 30 puntos en una semana.

Martín dominó de principio a fin, todas las vueltas, desde la pole, logrando repetir la victoria del sábado en la sprint.

"Esperaba desde ayer que tanto Pecco como Marco Bezzecchi tuvieran algo más, no me he rendido, ha habido un momento que pensaba que llegábamos juntos al final, pero he podido pegar un tirón y me he ido a 0.9 y he decidido dar tres o cuatro vueltas en modo time atacó para irme. Al final Marco se me ha acercado y he tenido que sacar el margen de seguridad que me guardé ayer en la sprint", explicó el madrileño.

"Ha sido una carrera muy física, muy dura desde el principio hasta el final", añadió antes de recordar que "es mi primer hat trick, que dicen ahora, con pole, sprint y victoria".

Tras ganar el día anterior con goma blanda trasera, en la carrera larga la opción general era la media, lo que al principio parecía que no beneficiaba a Martín.

"Es complicado, en la vuelta de formación he visto que había muy poco agarre y liderar así es difícil, no he tirado y he esperado a que hubiera goma en el asfalto para empezar a acelerar mejor, cuando he podido hacerlo he marcado un ritmo fuerte para ver cómo iban ellos y cuando he cogido unos metros he apretado para escaparme", dijo.

"He tenido que utilizar el margen que me había guardado al final para parar la llegada de Bezzecchi, que venía muy fuerte al final".

Por último, Jorge destacó su crecimiento como piloto de un año a otro.

"El año pasado fue la peor pista para mi, es un circuito en el que aspiraba a sobrevivir, pero era otra situación, otra moto, otro entorno, ahora tengo un equipazo y soy mentalmente mucho más fuerte. Siempre hay que prepararse para lo peor, así lo que viene siempre es bueno, y si en esa pista hemos ido así, van a venir cosas buenas", zanjó.