Espargaró: "Claro que me alegra la victoria de Alex, ¿por qué no?"

Aleix Espargaró fue el más rápido en la primera jornada del Gran Premio de Gran Bretaña, celebrada el viernes en condiciones de seco. Este sábado, tras la lluvia caída toda la noche y toda la mañana sobre Silverstone, el de Aprilia tuvo más dificultades para imponer su velocidad y acabó último en la Q2, lo que le obligó a salir 12º en parrilla de salida.

Pese a esa mala clasificación, Aleix logró sobreponerse en la carrera sprint y al final estuvo luchando por el podio con su compañero Maverick Viñales, que acabó tercero, aunque en la última vuelta se vio sorprendido por Johann Zarco, que le relegó a la quinta posición final.

"Una vez más confirmamos que tenemos que trabajar mucho cuando hay agua en pista, no tenemos agarre y sufrimos mucho. En las últimas vueltas me faltaba tracción, el control de tracción era demasiado invasivo", explicó.

"Es solo una sprint y no había muchos puntos en juego, pero ha sido muy bonito ver de nuevo a las dos Aprilia luchando por un podio por primera vez este año, es donde tenemos que estar. Espero que mañana sea en seco porque creo que podemos hacer una buena carrera".

Este domingo se espera una carrera en seco y, en esas condiciones, Aleix fue el hombre a batir el viernes.

"No creo que sea el hombre a batir, Marco Bezzecchi, Jorge Martín y yo fuimos los más rápidos en seco, pero también lo serán Pecco Bagnaia y Maverick Viñales, creo que la cosa debería estar entre nosotros cinco", señalo.

"Pero con lluvia todo es una lotería, parece que no lloverá para la carrera pero puede hacerlo por la noche, eso hace que el neumático de delante sea una duda para todos, detrás iremos todos con el medio, pero delante no se sabe. Si en el warm up está mojado, es posible que todos tengamos que salir a carera con una goma delantera que no hayamos probado. Así que el que acierte con la goma puede ganar, y puede ser cualquier, incluso los que no están en las apuestas".

Durante los últimos años y, sobre todo, esta temporada, Aleix ha tenido sus más y sus menos con Alex Márquez, el ganador este sábado en Silverstone. Le preguntaron al de Aprilia si se alegraba por la victoria del pequeño de los Márquez.

"¿Por qué no es mi amigo Alex?, no lo entiendo. Con la persona que más me peleo en este mundo es con mi hermano (Pol Espargaró) y es la persona que más quiero de este paddock. Me cae muy bien Alex, de hecho creo que es uno de los tíos más normales y tranquilos. En pista hemos podido tener nuestro más y nuestros menos, pero fuera no. Me alegro de que haya ganado, lo digo de verdad. Me alegro por él y por su equipo, me gusta mucho Gresini. Alex es muy trabajador y a veces estar en la posición que está él (hermano de Marc Márquez) es más difícil que fácil. Marc es Marc, pero Alex es Alex y ha hecho un gran trabajo estos meses y su carrera, aunque haya sido solo una sprint, ha sido muy solida", zanjó el de Granollers.

Tercer lugar Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images