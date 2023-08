Augusto: "Si la carrera es en seco habrá que dar un paso grande"

Aunque cada vez se destaque más, hay que seguir recordando que Augusto Fernández es una de las grandes revelaciones en lo que llevamos de temporada 2023 de MotoGP. El vigente campeón de la categoría intermedia realizó como rookie una fantástica primera mitad de temporada, y lo cierto es que ha vuelto del parón en plena forma, aunque este sábado también se aprovechó de las circunstancias.

El piloto mallorquín hizo que el sábado pasado por agua en Silverstone jugara a su favor y, en unas condiciones que los pilotos de la clase reina no probaban desde hace un tiempo, volvió a destacar en una gran carrera al sprint en la que finalizó octavo, y en la que incluso llegó a ponerse tercero con una fantástica salida.

Así, el #37 sacó partido de una pista que le gusta y de que el tiempo igualara la situación para todos, a pesar de que tuvo una caída en el entrenamiento de por la mañana. Y es que, tras rodar en seco durante el viernes, Augusto tenía claro de que sin agua le iba a costar repetir las actuaciones de los meses anteriores.

Al término de la carrera, el propio piloto del Tech3 reconoció que el viernes fue "un desastre" y que de cara a mañana necesitará mejorar bastante para continuar con su buena racha, que le ha llevado a puntuar en todos los domingos de 2023.

"Estoy contento, después de ayer, que fue un desastre", dijo en declaraciones a DAZN. "Hoy todo el mundo empezaba de cero, y es que el circuito me gusta y normalmente me va bien. Así que he empezado con un 'reset', cogiendo el feeling en agua. Me he caído también en el entrenamiento libre, pero tenía buenas sensaciones. Luego el día ha ido muy bien, y ahora a seguir trabajando con los datos de ayer, porque si la carrera es en seco habrá que dar un paso grande".

"En agua todos hemos salido de cero, hacía tiempo que no rodábamos. [Estábamos] un poco más igualados a los demás, quizás. Entonces estábamos ahí. Para mañana hay que trabajar mucho para estar donde normalmente estamos, que creo que es puntos o Top 10. A ver si después de ayer podemos hacerlo", comentó para finalizar.