Quartararo: "Sufrir así y ver sufrir a campeones como Mir o Márquez es frustrante"

Si la situación de Honda no tiene explicación, la de Yamaha cada vez parece más caótica. El extraordinario y talentoso campeón del mundo de 2021, el francés Fabio Quartararo, completó uno de sus peores días este sábado desde que está en MotoGP. Clasificó último en la Q1, por lo que tuvo que salir desde la última casilla de la parrilla (igual que le tocará mañana en la carrera) y acabó, la sprint de Silverstone, penúltimo, solo por delante del sustituto Iker Lecuona.

Lo peor del resultado no es ya esa 21ª posición, seguramente la peor desde que está en la clase reina, sino el hecho de cruzar la meta a más de medio minuto, una merma de 3 segundos por vuelta respecto a la Ducati satélite 2022 de Alex Márquez, el ganador de la carrera.

Los problemas para Quartararo ya fueron incomprensibles en la clasificación Q1, a la que se vio abocado tras no lograr acabar entre los diez prímenos en la Práctica del viernes.

"Es una pena, pero sabemos que en la calificación tuvimos algunos problemas. Vimos que me paré en el box, la moto se paró, el mecánico no estaba, no pudimos cambiar nada, así que fue una clasificación un poco agitada", fue la explicación de Fabio a lo sucedido en la parte final de la Q1, cuando desapareció de la pista y de los tiempos cuando tuvo un problema técnico en la pista. Al parecer, el galo entró en el box, donde no le esperaba nadie, y ya no pudo volver a la pista para hacer una nueva vuelta lanzada, lo que le condenó a la última plaza.

"Pero en la carrera, aunque hubiera salido cuatro o cinco posiciones más arriba, habría terminado igualmente el 17 o 19º, así que no habría cambiado nada. Estamos muy frustrados, no entendemos por qué estamos tan atrás", valoró.

Pese a salir último, Quartararo apuntó a una ligera remontada en las primeras vueltas.

"Gané algunas posiciones en la salida, pero que mi dispositivo (de salida) delantero se quedó atascado durante una vuelta y media. Pero incluso sin eso, como he dicho, no podría haber sido mejor que 18º o 19º... El 15º clasificado, que era Franco Morbidelli, terminó justo delante de mí, no muy lejos, así que no hubo mucha diferencia", concretamente 3.2 segundos de distancia entre las dos Yamaha.

"Es frustrante ver lo despacio que vamos [mientras] empujamos todo lo que podemos, y no soy sólo yo. Veo a Joan Mir (17º), campeón del mundo, a Marc Márquez (18º), campeón del mundo... Sé muy bien que son pilotos que saben muy bien cómo pilotar. Es bastante frustrante vernos acabar a 30 segundos del ganador con solo diez vueltas de carrera".

Pese al desastre que esta resultando ser este gran premio para el francés, Fabio espera poder mejorar este domingo en condiciones de seco.

"Para mañana vamos a intentar algo. En el warm up esperamos que la pista esté seca. Vamos a probar un gran cambio en la moto. De todas formas, ahora sólo podemos intentar mejorar", dijo apesadumbrado el chico de la Costa Azul.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images