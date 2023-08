Bezzecchi: "Destruí el neumático tratando de dar caza a Alex"

Dos caídas lleva Marco Bezzecchi este fin de semana, una el viernes y otra este sábado en la Q2, las dos fuertes, feas, pero de las que salió bien librado y no le impidió lograr la pole del fin de semana británico.

Desde esa posición, el chico del VR46 logró estar delante en los primeros compases de la carrera sprint, primero luchando con Jack Miller y, después, con Alex Márquez. Pero el de Gresini le pasó y luego ya no pudo darle alcance.

"Estoy muy contento de como ha ido el día, la caída de la mañana no era necesaria, hacer una vuelta más o menos en mojado no hacia falta, pero no sabía como están los tiempos, apreté hasta el final y me caí, aunque ya tenía la pole", explicó Marco al final de la jornada.

"Por la tarde en la sprint salí bien, estoy contento porque he trabajado mucho en ese aspecto de las salidas. Luego me ha pasado Alex y lo ha hecho muy bien, he tratado de irme con él pero he visto que gastaba mucha goma y yo he decidido guardar neumático. Pero cuando he apretado para pillarle ya no he tenido gomas", fue la valoración.

"Espero que mañana la carrera sea en seco, será mejor para todos. La pista es muy bonita y divertida en seco. Por lo demás, me encuentro bien, pero no hemos probado mucho en seco y el viernes acabé con una caída muy fea en esas condiciones, así que veremos como va".

"La carrera sprint ha sido muy divertida, lo he pasado muy bien, pero esperaba tener un poco más de neumático al final para poder luchar, en cambio lo he destruido y aunque he llegado cerca de Alex, he tenido que ir con cuidado porque Maverick Viñales venía muy fuerte".

Con este segundo puesto, combinado con los resultados de Pecco Bagnaia (14º) y Jorge Martín (6º), Bezzecchi da un salto en la general, superando al español de Pramac y colocándose a 27 del campeón del mundo.

General de MotoGP:

1º Bagnaia 194

2º Bezzecchi 167 (+27)

3º Martin 163 (+31)

4º Zarco 115 (+79)

5º Binder 115 (+79)

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images