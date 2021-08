Puig: “La caída de Márquez fue una pena, estaba para el podio”

Como es habitual después de los grandes premios, el responsable deportivo de HRC en MotoGP, el español Alberto Puig, hace un repaso de lo sucedido durante la carrera que, este domingo, se celebró en Silverstone y que empezó con una caída de Marc Márquez en la primera vuelta y acabó con el mejor resultado de la temporada para Pol Espargaró, quinto en la meta.

“Este fin de semana ha sido un punto de inflexión muy importante para Espargaró. Creo que ha dado un paso enorme en comparación con lo que ha estado haciendo hasta ahora esta temporada. Creo que la forma en que afrontó la carrera fue muy buena y pudo mostrar su potencial real”, explica Puig en su informe.

“Pol es un piloto que puede estar en estas posiciones, por lo que esperamos que a partir de ahora pueda seguir así y mantener el progreso. Estamos muy contentos por él dentro del equipo y en HRC. El año ha sido difícil para él y se merecía este buen resultado. Estuvo fantástico durante la clasificación para conseguir la pole position y, aunque, por supuesto, aspiraba al podio en la carrera, ha podido dar un paso importante y volver a su verdadero nivel”.

La carrera no empezó de la mejor manera para Honda, ya que en la primera vuelta Marc Márquez sufrió una caída y se llevó por delante a uno de sus rivales, Jorge Martín de Pramac Ducati. Hasta ese momento el fin de semana de Marc había sido bastante consistente.

“Hemos visto a Márquez más fuerte en estas últimas rondas. Desafortunadamente, calculó mal el adelantamiento con Martín, no era su intención, pero hicieron contacto durante la primera vuelta y cayeron como resultado. Lo sentimos por Martín y por su equipo. Esto es una carrera, estas cosas pueden suceder durante la primera vuelta cuando todos los pilotos están juntos. Es una pena porque Marc podría haber luchado por el podio, tal vez no por la victoria, pero por supuesto estaba para luchar por el podio”, asegura Puig.

El ex piloto y ahora jefe de Honda, no se olvida de la buena actuación de Alex Márquez, que salía el 17º en parrilla y acabó 8º, al señalar los puntos más positivos de la carrera británica.

“Lo positivo es que Espargaró ha podido volver a su verdadero nivel, ha demostrado la razón por la que le pedimos que se uniera a HRC. Pero también quiero mencionar el gran fin de semana de Alex Márquez. Hizo una carrera fantástica; estamos muy satisfechos con él y su actuación de este domingo”, subrayó.

Tras dos fines de semana en los que Puig no pudo estar en las carreras por motivos de salud, el catalán volvió al muro de HRC en los circuitos, donde vivió la carrera con sentimientos encontrados.

“Fue triste ver a Marc chocar durante la primera vuelta, pero en el otro lado fue emocionante ver la carrera de Pol. Intentó mantenerse al frente en las primeras vueltas y luego pilotó bien para defenderse de sus rivales y sobrevivir hasta el final”.

En la parte técnica, las Honda fueron las únicas motos que calzaron el neumático blando trasero en la carrera de Silverstone, algo que pasó factura a Espargaró.

“El objetivo de Pol era hacer una buena carrera y fortalecerse, no buscábamos el podio. Cuando comienzas desde la pole, normalmente tu objetivo debería ser el podio, pero este no fue el caso. De todos modos, es cierto que Pol tuvo una gran caída con su neumático trasero, quizás nuestra decisión con el blando no fue la correcta. Pero lo más importante es que vuelva a ser rápido y hacer buenos fines de semana de viernes a domingo”.

Por último, Puig hace una valoración de la próxima parada del campeonato, el Gran Premio de Aragón dentro de dos semanas.

“Es una pista difícil, pero Aragón se adapta mucho a Márquez y también Honda ha logrado resultados buenos y consistentes allí en el pasado”, recuerda.

“Pero, por supuesto, en 2021 llegamos en una situación diferente, ya que Marc no está al 100% en forma; sin embargo, sabemos que todavía intentará alcanzar su máximo potencial. Será interesante para Espargaró confirmar su progreso y ver qué pueden hacer Nakagami y Alex, continuando su desarrollo y progreso como pilotos”, zanja el ejecutivo de la marca del ala dorada.

