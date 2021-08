Pol Espargaró: “Es la primera vez que he disfrutado pilotando la Honda”

Pol Espargaró completó su mejor fin de semana desde que llegó, a principios de esta temporada, al equipo Honda. El de Granollers consiguió su primera pole del curso el sábado y este domingo, en Silverstone, el español lideró las cuatro primeras vueltas de la carrera, y se mantuvo en posiciones de podio hasta el octavo giro, terminando al final quinto a cuatro segundos del cajón.

“Ha sido la primera vez que he disfrutado encima de la Honda. Sabíamos que con el neumático blando detrás no íbamos a llegar muy lejos, pero el resto de gomas eran demasiado duras para las Honda. Sacrificábamos la segunda mitad de la carrera, pero ha sido un fin de semana completo que nos aporta mucho. Se ha visto en los tiempos, me he visto fuerte, el piloto que era antes, no el que se había visto hasta ahora”, explicó Pol este domingo por la tarde.

“Esperemos que este resultado sirva para levantar los ánimos y para ir a Aragón, un circuito que me gusta mucho, con mucha motivación, pero tampoco quiero crearme muchas expectativas por lo que pueda pasar allí. Empezaremos de cero el fin de semana”, frenó la euforia.

Una euforia que se desató el sábado cuando logró la pole, desatándose todas las tensiones vividas hasta ahora, y que mantuvo gracias al buen resultado en carrera.

“Sigo un poco con la euforia del sábado. Hemos sufrido tanto estos meses que la pequeña victoria de la pole y haber luchado por el podio y liderar la carrera me ha permitido volver a sentirme un piloto puntero. Y hacerlo luchando con mi hermano (Aleix) es algo que me llena de orgullo. Poco nos lo podríamos haber imaginado cuando empezábamos de pequeños a correr en moto”, dijo.

Para el de Honda lo importante ahora es demostrar que el fin de semana británico no es flor de un día.

“Me gustaría estar convencido de que las cosas seguirán así. En Aragón, el año pasado, la Honda fue muy bien y podemos mantener el espíritu de luchar por el podio, pero no sé si podrá ser así. Ver que en una carrera solo una marca, Honda, ha tenido que salir con la goma blanda detrás te dice mucho, pero todos estamos remando en la misma dirección para seguir mejorando. Lo único que puedo asegurar es que yo no me voy a rendir”, dijo recordando que ningún piloto de la marca pudo calzar la opción de la goma media, que era la más efectiva.

Además de por su buen fin de semana, Pol estaba feliz por su hermano Aleix que lograba este domingo el primer podio en MotoGP para Aprilia.

“Estoy muy contento porque de alguna manera puedo sentir lo que él ha sentido. Yo he estado en una fábrica empezando de cero con todo el desarrollo a sus espaldas y con muchos problemas. Le ha costado mucho conseguirlo, pero estoy súper feliz por él, por su trabajo, persistencia y esfuerzo. Desde fuera es solo un podio, pero para los pilotos este resultado da sentido a todo lo mal que lo has pasado. Y Aleix lo ha pasado mal durante muchos años en Aprilia”.

“Se me pone la piel de gallina, es algo único, dos hermanos luchando delante en una carrera de MotoGP, es algo súper especial. Ojalá Honda mejore, Aprilia siga adelante y podamos repetirlo” concluyó Pol después de que le mostraran una imagen de la carrera con su hermano luchando por la primera plaza.

(Haz click en este enlace o en la imagen para ver las fotos del GP de Gran Bretaña 2021 de MotoGP)