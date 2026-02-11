Ir al contenido principal

Crónica de test
IndyCar St. Petersburg

Test de IndyCar en Sebring: Marcus Armstrong lidera la segunda jornada, Palou 11º

Armstrong marcó el mejor tiempo global en la segunda jornada de test de IndyCar 2026 en Sebring, donde Palou estuvo fuera del top 10.

Mario Fritzsche
Editado:
IndyCar dIa 2

Los test de pretemporada de IndyCar, de dos días de duración, en el circuito corto del Sebring International Raceway finalizaron el martes con Marcus Armstrong (Shank-Honda) marcando el mejor tiempo del día. En comparación con el mejor tiempo del lunes, marcado por el vigente campeón Alex Palou (Ganassi-Honda), la vuelta de Armstrong, de 52.372 segundos, fue finalmente 0.254 segundos más rápida.

Meyer Shank Racing vuelve a colaborar técnicamente este año con Chip Ganassi Racing, el equipo de tres coches para el que Palou ha pilotado en su camino hacia sus cuatro títulos de IndyCar.

El mejor tiempo del año pasado en la prueba de Sebring lo marcó el entonces piloto de Penske Will Power con 52.255 segundos. Este año, Power competirá para Andretti Global. No solo es un cambio de equipo, sino también un cambio de socio motorista, ya que pasa de Chevrolet a Honda. Tras terminar en la 17ª posición en la clasificación del lunes, Power terminó en la 4ª plaza el martes.

Will Power

Will Power en su nuevo coche, el Andretti Honda n.º 26

Foto: Michael L. Levitt / Lumen vía Getty Images

Entre Armstrong y Power el martes se situaron el compañero de Power en Andretti, Kyle Kirkwood, y el veterano de Ganassi, Scott Dixon. El piloto de Penske, Scott McLaughlin, completó los cinco primeros puestos.

La parrilla se dividió de nuevo en dos grupos para el segundo día de pruebas, con el Grupo 2 rodando por la mañana y el Grupo 1 por la tarde, tal y como se había anunciado previamente. El lunes había sido al revés. Las dos mejores marcas del día se registraron en las horas más frescas de la mañana. Por la tarde, hizo incluso un poco más de calor que el lunes, con una temperatura máxima de 25ºC.

Mick Schumacher mejora en su segundo día

Mick Schumacher, uno de los tres novatos en la parrilla de salida de la temporada 2026 de IndyCar, terminó 22º en la clasificación del segundo día. En comparación con su tiempo del lunes, el recién llegado a Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) mejoró en más de ocho décimas (0.8 segundos). Así pues, Mick Schumacher sigue totalmente en línea con sus preparativos para la temporada.

Mick Schumacher

Mick Schumacher siguió un plan coherente durante las pruebas de Sebring

Foto: Michael L. Levitt / Lumen vía Getty Images

"El tiempo por vuelta no cuenta realmente", dijo. "No importa. El único momento en el que realmente importa es cuando vayamos a St. Pete y hagamos la primera clasificación".

"Algunos solo hacen el test de Sebring, por lo que realmente rendirán según los estándares de Sebring. Otros se preparan para St. Pete y otros harán otras cosas, que nosotros desconocemos. Sabemos lo que estamos haciendo. Queremos hacer nuestro trabajo y prepararnos como creemos que es correcto".

Hunter McElrea prueba todo el día para Ed Carpenter Racing

Mientras que el lunes hubo 23 pilotos en la pista, el martes fueron 24. Ed Carpenter Racing, que se había saltado el lunes, puso al volante al nuevo piloto de simulador del equipo: Hunter McElrea.

El neozelandés solo ha completado una carrera de IndyCar hasta ahora, en la temporada 2024 para Dale Coyne Racing. El martes en Sebring, a McElrea se le permitió rodar tanto por la mañana como por la tarde, ya que no estuvo en la pista el lunes. McElrea terminó en un sólido octavo puesto en la clasificación diaria del martes.

La primera de las 18 carreras previstas está a menos de tres semanas, el 1 de marzo, en el circuito urbano de St. Petersburg, Florida, y habrá un último test de invierno de dos días. La semana que viene (17-18 de febrero) habrá otra prueba en óvalo, ya que los equipos probarán en el Phoenix Raceway.

Phoenix vuelve al calendario de carreras por primera vez desde 2018, como segunda parada de la temporada el 7 de marzo. Será la primera de las seis carreras en óvalo de esta temporada.

Resultados de la prueba de IndyCar en Sebring (Día 2, martes):

1. Marcus Armstrong (Shank-Honda) - 52,372 segundos (Grupo 2)

2. Kyle Kirkwood (Andretti-Honda) - 52,479 (Grupo 1)

3. Scott Dixon (Ganassi-Honda) - 52,514 (Grupo 2)

4. Will Power (Andretti-Honda) - 52,611 (Grupo 2)

5. Scott McLaughlin (Penske-Chevrolet) - 52,636 (Grupo 2)

6. Felix Rosenqvist (Shank-Honda) - 52,702 (Grupo 1)

7. Santino Ferrucci (Foyt-Chevrolet) - 52,715 (Grupo 2)

8. Hunter McElrea (Carpenter-Chevrolet) - 52,729 (Grupos 1 y 2)

9. Marcus Ericsson (Andretti-Honda) - 52,823 (Grupo 1)

10. Rinus VeeKay (Juncos-Chevrolet) - 52,845 (Grupo 1)

11. Alex Palou (Ganassi-Honda) - 52,874 (Grupo 1)

12. Caio Collet (Foyt-Chevrolet) - 52,891 (Grupo 1)

13. Josef Newgarden (Penske-Chevrolet) - 53,018 (Grupo 1)

14. Patricio O'Ward (McLaren-Chevrolet) - 53,036 (Grupo 1)

15. Christian Lundgaard (McLaren-Chevrolet) - 53,085 (Grupo 2)

16. David Malukas (Penske-Chevrolet) - 53,167 (Grupo 1)

17. Louis Foster (Rahal-Honda) - 53,177 (Grupo 2)

18. Romain Grosjean (Coyne-Honda) - 53,220 (Grupo 1)

19. Dennis Hauger (Coyne-Honda) - 53,226 (Grupo 2)

20. Kyffin Simpson (Ganassi-Honda) - 53,228 (Grupo 2)

21. Nolan Siegel (McLaren-Chevrolet) - 53,286 (Grupo 2)

22. Mick Schumacher (Rahal-Honda) - 53,430 (Grupo 1)

23. Sting Ray Robb (Juncos-Chevrolet) - 53,509 (Grupo 2)

24. Graham Rahal (Rahal-Honda) - 53,519 (Grupo 1)

La crónica del día anterior:

