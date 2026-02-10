Test de IndyCar en Sebring: Alex Palou empieza liderando

Casi todos los equipos de IndyCar visitan esta semana el circuito Sebring International Raceway, en Florida. La tradicional pista de hormigón, con sus numerosos baches, ha sido utilizada durante décadas por los equipos de la máxima categoría del automovilismo estadounidense para prepararse para las carreras en circuito y urbanas de la próxima temporada.

Se trata de una prueba de dos días, en la que los participantes se dividen en dos grupos ambos días. El grupo 1 rodó el lunes por la mañana y también lo hará este martes por la tarde. El grupo 2 salió a la pista el lunes por la tarde y también lo hará hoy martes por la mañana, con un total de 23 coches registrando una vuelta.

Palou sigue al frente de la IndyCar en el estreno de 2026

Una de las razones para dividir la parrilla en dos grupos es que no se utilizará todo el trazado de Sebring, sino el circuito corto de 2,7 kilómetros, como es habitual en los test de invierno de IndyCar. Esta versión del circuito solo incluye las curvas 4 a 13 del trazado completo (6,0 kilómetros con 17 curvas) y cuenta con un pitlane temporal dividido.

El mejor tiempo del día lo marcó en el Grupo 1 el cuatro veces campeón y actual campeón de la IndyCar, Alex Palou (Chip Ganassi-Honda), con una vuelta de 52.626 segundos.

El segundo más rápido del lunes fue Felix Rosenqvist (Shank-Honda), seguido de Rinus VeeKay, que se estaba acostumbrando a su nuevo coche en Juncos Hollinger Racing. El cuarto más rápido fue el bicampeón de IndyCar Josef Newgarden (Penske-Chevrolet).

Marcus Armstrong, que fue el más rápido del Grupo 2, completó el top 5 del primer día. Cuando el Grupo 2 salió a la pista por la tarde, hacía bastante más calor que por la mañana, con una temperatura ambiente de hasta 24ºC.

Mick Schumacher se prepara para el inicio de la temporada

Entre los tres novatos —Caio Collet, Dennis Hauger y Mick Schumacher—, el actual campeón de Indy NXT, Hauger, fue el más rápido con Dale Coyne Racing. El noruego salió en el Grupo 2 y terminó el día 18º con un tiempo de 53.413 segundos, justo por delante de Collett, que pilota para A.J. Foyt Racing.

Mick Schumacher sale a la pista en Sebring por primera vez Foto: Michael L. Levitt / Lumen vía Getty Images

Micho Schumacher, que pilotó en el Grupo 1 como Collet, terminó 23º con un tiempo de 54.269 segundos. Sin embargo, su tiempo por vuelta no es el principal objetivo de esta prueba. "La razón principal por la que hacemos este test es para prepararnos para St. Pete", dijo Mick Schumacher en una entrevista con la edición alemana de Motorsport.com en la pista.

"St. Pete es lo que nos importa", continuó el novato de IndyCar, que pilota para Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL), refiriéndose a la apertura de la temporada el 1 de marzo en el circuito urbano de St. Petersburg, Florida. Según Mick, el "circuito corto" de Sebring en el que se compite esta semana tiene "algunas curvas comparables a las de St. Pete".

"Por eso", dijo Mick Schumacher, "este es un buen lugar para trabajar precisamente en eso. Y eso es exactamente en lo que nos estamos centrando. Para nosotros, se trata simplemente de tachar algunas cosas de nuestra lista de control antes de la primera carrera", remató el alemán.

El test de Sebring es la segunda prueba en circuito para Mick Schumacher tras su debut en IndyCar el 13 de octubre de 2025 en elIndianapolis Motor Speedway. Aparte de eso, completó su primera prueba en óvalo la semana pasada en el Homestead-Miami Speedway.

Romain Grosjean prueba para Dale Coyne Racing

Mientras Mick Schumacher, Hauger y Collet daban sus primeras vueltas en IndyCar en el circuito de Sebring el lunes, Romain Grosjean regresaba a la competición. El francés nacido en Suiza volvía a un IndyCar por primera vez desde la final de la temporada 2024, pilotando el coche de su antiguo equipo, Dale Coyne Racing, con el número 18.

Romain Grosjean prueba para Dale Coyne Racing: ¿también correrá? Foto: Michael L. Levitt / Lumen vía Getty Images

El hecho de que Grosjean esté en el test de Sebring puede significar que lo veremos en la parrilla este año, pero no es el único piloto que espera correr como compañero de equipo de Hauger en 2026. Aún está pendiente la decisión de si Grosjean correrá para DCR y, en caso afirmativo, en qué carreras.

Grosjean disputó su última carrera de IndyCar en 2024, entonces para Juncos Hollinger Racing. El año pasado, fichó como piloto reserva en Prema, pero no llegó a probar ni a correr con ellos. Como posible piloto de Dale Coyne Racing en 2026, Grosjean volvería al equipo para el que corrió como novato en IndyCar en la temporada 2021.

Ed Carpenter Racing estuvo presente el lunes, pero no salió a la pista. Prema es el único equipo que no está presente en los test de Sebring. El equipo de carreras, que entró en la IndyCar hace un año, lleva meses luchando por su futuro. La probabilidad de que Prema compita en la primera carrera de la temporada en San Petersburgo, Florida, dentro de tres semanas, es cada vez menor según se acerca el momento. Callum Ilott y Robert Shwartzman pilotaron para Prema en la temporada 2025, y Shwartzman consiguió de forma sensacional la pole position en las 500 Millas de Indianápolis como novato.

Resultados del test de IndyCar en Sebring (lunes, Día 1):

1. Alex Palou (Ganassi-Honda) - 52.626 segundos (Grupo 1)

2. Felix Rosenqvist (Shank-Honda) - 52.650 (Grupo 1)

3. Rinus VeeKay (Juncos-Chevrolet) - 52.756 (Grupo 1)

4. Josef Newgarden (Penske-Chevrolet) - 52.846 (Grupo 1)

5. Marcus Armstrong (Shank-Honda) - 52.847 (Grupo 2)

6. Kyle Kirkwood (Andretti-Honda) - 52.918 (Grupo 1)

7. Patricio O'Ward (McLaren-Chevrolet) - 53.018 (Grupo 1)

8. Scott McLaughlin (Penske-Chevrolet) - 53.039 (Grupo 2)

9. Sting Ray Robb (Juncos-Chevrolet) - 53.050 (Grupo 2)

10. Kyffin Simpson (Ganassi-Honda) - 53.135 (Grupo 2)

11. Marcus Ericsson (Andretti-Honda) - 53.165 (Grupo 1)

12. Louis Foster (Rahal-Honda) - 53.167 (Grupo 2)

13. Nolan Siegel (McLaren-Chevrolet) - 53.172 (Grupo 2)

14. Scott Dixon (Ganassi-Honda) - 53.210 (Grupo 2)

15. Graham Rahal (Rahal-Honda) - 53.325 (Grupo 1)

16. Santino Ferrucci (Foyt-Chevrolet) - 53.337 (Grupo 2)

17. Will Power (Andretti-Honda) - 53.337 (Grupo 2)

18. Dennis Hauger (Coyne-Honda) - 53.413 (Grupo 2)

19. David Malukas (Penske-Chevrolet) - 53.442 (Grupo 1)

20. Caio Collet (Foyt-Chevrolet) - 53.656 (Grupo 1)

21. Christian Lundgaard (McLaren-Chevrolet) - 53.769 (Grupo 2)

22. Romain Grosjean (Coyne-Honda) - 53.798 (Grupo 1)

23. Mick Schumacher (Rahal-Honda) - 54.269 (Grupo 1)