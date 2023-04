Fans amenazan a Ilott y obligan a Canapino y a Juncos defenderle

Cargar el reproductor de audio

Nuevamente las redes sociales volvieron a mostrar la peor cara del automovilismo este domingo. Tras las recientes denuncias de abuso que reveló un expiloto de Red Bull por parte de fans de Sergio Pérez, la toxicidad apareció en la IndyCar.

Durante la carrera en Long Beach, los compañeros del equipo Juncos se encontraron en pista, en un momento en el que el argentino Agustín Canapino lideró por primera vez una carrera de la categoría de monoplazas estadounidenses. Callum Ilott había hecho su parada y se reincorporó a pista justo por delante del argentino, que se vio sorprendido y acabó tocándose contra el muro y abandonando después de un duelo con Helio Castroneves, que también iba tratando de recuperar vuelta.

Muchos fans de Canapino culparon al británico, que tras la carrera reveló en redes sociales su sorpresa por las amenazas de muerte recibidas, y tomándose con humor un hecho que obligó a su director de equipo y al propio Agustín salir a defender a Ilott.

"Verdaderamente impresionado por la cantidad de amenazas de muerte y acoso que he recibido", escribió junto a un emoji de carcajada. "Definitivamente es un nuevo récord, por mucho, y en realidad aprecio el esfuerzo por ayudarme a aprender todas esas nuevas palabras en español", remató con un emoji lanzando un beso.

Ricardo Juncos, jefe de equipo, quiso aclarar en un vídeo lo ocurrido, dirigiéndose a su compatriotas: "¿Cómo están, gente de Argentina? Quiero aclarar lo que pasó en la carrera de hoy. Trabajamos muy bien en equipo. Si hay alguien que está ayudando más que nadie a Agustín Canapino es Callum Ilott. Lo que pasó en la carrera fue una lástima, fue mala suerte, no hubo mala intención de nadie. Sé que hay muchos comentarios en Internet que no son buenos, porque es muy injusto lo que está pasando con Callum, y de la manera en que lo están tratando, incluso algunos periodistas".

"La estrategia era diferente, Callum tenía que recuperar su vuelta. Tuvieron problemas en la rueda trasera derecha durante el pitstop, por eso no salió mucho antes de Canapino. Él tampoco sabía que Agustín estaba liderando la carrera, porque el ingeniero no se lo dice. Lo ve por los espejos, en una situación compleja, con gomas frías, y trató de ir lo más rápido posible. Agustín se da cuenta de que lo sacan al compañero enfrente, tampoco quería complicarse. Castroneves venía con todo porque quería recuperar su vuelta, aprieta a Canapino, se tocan...".

"No es culpa de Callum, para nada, y como dueño de equipo lo quiero aclarar. Si alguien ayuda al equipo es Callum Ilott, en general. Yo lo elegí como piloto hace un año y medio, representa a los argentinos, quiere empujar a fondo y lo dice siempre para que se haga una carrera en Argentina y siempre habla bien de Agustín Canapino y se llevan muy bien, inclusive después de la carrera (...)".

También Canapino eligió publicar un vídeo para explicar lo ocurrido y pedir que cesaran los ataques a Ilott. "La situación con Callum, él estaba en salida de boxes, con gomas frías. Yo me trabé detrás de él, perdí la ventaja que había hecho en el relanzamiento y por no querer pasarlo para no tener un accidente entre compañeros perdí tiempo. Castroneves me intentó pasar para recuperar su vuelta, yo no sabía, pensaba que él estaba en segundo lugar. Errores y problemas de comunicación que tenemos que mejorar en el equipo, somos todos muy nuevos. Y ahí en ese momento se me rompe el auto, una lástima porque podría haber dado alguna que otra vuelta más liderando la carrera y apostando a una estrategia diferente, que no tengo dudas que nos hubiera dado un buen resultado, pero bueno, así son las carreras".

"Quiero que sepan que Callum no hizo nada ni a propósito ni con intención, simplemente tuvimos la mala suerte de que se dio así. Estamos formando un muy buen equipo juntos, él me ayuda un montón, así que más que nada agradecer a Callum todo lo que colabora conmigo".

