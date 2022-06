Albert Costa se redime en Zandvoort después de dos años de sufrimiento

Cargar el reproductor de audio

Albert Costa por fin lo ha logrado y ha consiguido vencer en el ADAC GT Masters. El piloto español se hizo con la victoria en la carrera del domingo en Zandvoort junto con Jack Aitken, quien ha cosechado su primer éxito en las competiciones en GT3, en el equipo de Emil Frey Lamborghini.

Detrás de Costa hay un calvario de casi dos años que comenzó el 4 de octubre de 2020 en Sachsenring. En aquel entonces, el barcelonés iba a subir lo más alto del podio con Franck Perera, pero una penalización de 30 segundos por una infracción yendo detrás del coche de seguridad los bajó hasta la décima posición.

Ahora que ha logrado la victoria, el español se mostró muy contento en una entrevista con la edición alemana de Motorsport.com: "No tengo palabras, todos los que me conocen saben que he sufrido en las dos últimas temporadas, tanto en lo personal como en lo profesional. ¡Todo el trabajo ha valido la pena!".

Costa sentía que todo era posible en este fin de semana en los Países Bajos, pero en la carrera tuvo varios problemas, ya que el #22 del Allied Porsche, el de Joel Sturm lo bloqueó en ciertos momentos: "Con cada vuelta iba más rápido, pero luego vino la lluvia y me dije, 'por favor, Dios, haz algo'. Estaba tan deprimido que nada daba resultado".

"Hice todo lo que podía, y apareció este piloto que me arruinó la clasificación y la carrera", expuso el catalán, al que un mensaje del director de Lamborghini Motorspot, Giorgio Sanna, provocó que regresara a la calma tras recibir una penalización.

"Me dijo que solo las cosas positivas traían lo positivo, así que seguí hacia delante, eres un piloto de fábrica y estas aquí porque eres uno de los mejores. Crees en ti mismo y atacas al máximo", añadió.

El impulso mental fue vital, especialmente porque Aitken consiguió la pole position y lideró la cita, mientras que Costa se subió al coche para cumplir con el resto de la prueba y la penalización: "Después de la ceremonia del podio recibió tres mensajes, el de Sanna, el de [Mirko] Borlotti y el de mi novia".

Sin embargo, no fue fácil, ya que dudó en ciertos momentos sobre la victoria: "Tenía un ruido extraño en el neumático trasero, y eso me preocupó mucho. En las últimas cinco vueltas gestioné las gomas, pero veía que había muchos pinchazos con tantos trozos en la pista, y solo pensaba en 'por favor, no, por favor, no'".

El equipo expresó su alegría por Albert Costa de manera pública, y es que han estado ligados desde 2016, cuando compitieron en la SRO GT World Challenge Europe y la Intercontinental GT Challenge.

El futuro del catalán en Lamborghini parecía incierto, incluso fue sustituido por Marco Mapelli, pero el director técnico Jürg Flach lo defendió: "Ha trabajado mucho en sí mismo, lo sé, estoy muy feliz por él porque ha vuelto al camino del éxito".

"Tuvimos una conversación a principios de año, él sabe que algunas cosas no le fueron bien por diferentes cosas. Tal vez no todo fue su culpa", continuó. "Pero eso se acumuló de manera negativa y erosionó su confianza".

"Es importante que el piloto se sienta cómodo, tienes que apoyarlo siempre que sea posible", sentenció.