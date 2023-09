Nissan Fórmula E, a por un año de paso adelante antes del definitivo

A mediados de 2022, Nissan se hizo totalmente cargo del equipo de Fórmula E que antes pertenecía a Dams, por lo que la pasada temporada inevitablemente iba a ser de transición y reconstrucción. El curso tuvo algún momento destacable, culminado con el podio de Nato en Roma en la penúltima prueba, y ahora afrontan la temporada 10 como la de un paso adelante, aunque no definitivo.

"La temporada tuvo altibajos", admitía en una entrevista con Motorsport.com Tomasso Volpe, el director del equipo. "Sabíamos que iba a ser así porque, en cierto modo, para nosotros era la primera temporada después de cambiar mucho el equipo tras adquirirlo el año anterior".

"Así que, por supuesto, eso afectó al equipo. No esperábamos ganar, está claro, pero tuvimos algunas señales muy fuertes porque hicimos buenas sesiones de clasificación en Mónaco, en Portland, en Roma...".

Esos signos positivos permiten ver que la base sobre la que edificar es competitiva, aunque Volpe admitía el talón de Aquiles de su conjunto, lo que aún deben mejorar: "Pudimos ver que el coche era rápido y el equipo es bueno. Donde todavía nos falta rendimiento es durante la gestión de la carrera. Pero es debido a que el equipo está en construcción en cierto modo, no somos tan eficientes en el proceso de preparación de la carrera. Pero es muy probable que lo seamos este año".

Con ese objetivo principal, la pregunta obvia era cuál sería el objetivo de cara a esta temporada 10, pero el italiano admitió que no será hasta la 11, la que se disputará en 2025, cuando Nissan aspire a la meta mayor en Fórmula E: "Espero que consigamos algunos podios y victorias, y yo creemos que empezaremos a luchar por el campeonato a partir de la temporada 11. En la 10, espero que podamos terminar entre los cinco primeros".

Para ello, de cara a los siguientes dos campeonatos, hay un plan con dos aspectos principales: "Uno, este año el equipo estará más completo en cuanto a organización. Algunos han ganado el primer año, pero para ganar hay que una organización consolidada. Así que por eso creo que en el lado del equipo eso vendrá a partir de la temporada 11, la siguiente. Y luego también en el lado del coche, en el segundo desarrollo del Gen 3. En este segundo coche, Nissan Advanced R&D aporta mucha más información, y estoy seguro de que eso traerá un aumento significativo del rendimiento".

Cuando se le pidió cuantificar el porcentaje de cambio desde Dams a Nissan, definió: "Probablemente el 20% de la gente cambió. Pero no es sólo el cambio de algunas persona,s es principalmente la suma de nuevos perfiles. El equipo era muy pequeño antes en comparación con la competencia sobre todo. Cuando ves las organizaciones en la Fórmula E u otros equipos, tienden a ser más estructurados. Nissan no tenía ciertos roles o tal vez eran compartidos entre dos personas antes y ahora tienes a alguien dedicado a eso. Así que no es sólo un cambio de la organización existente, es también el hecho de que la organización está realmente creciendo".

La particularidad de la Fórmula E es que muchos fabricantes no ven necesario ganar, sino que lo utilizan como plataforma o laboratorio para sus ideas de electrificación. No es el caso en Nissan. Ante la pregunta de si están comprometidos a seguir en la categoría pese a no ganar, Tomasso Volpe concluyó: "Sí, por supuesto, pero tenemos que ganar. No estamos aquí sólo para participar. Sin duda, competir en la Fórmula E ya es bueno porque demuestra nuestra experiencia en electrificación y nuestro compromiso con la sostenibilidad. Así que ya es de por sí una forma de comunicar nuestros objetivos estratégicos. Pero también quieres ganar, quieres ser creíble también desde el punto de vista deportivo".

Esa credibilidad pasa por empezar a ganársela en esta temporada 10 que se dispute en 2024, antes del salto definitivo en la 11, cuando la escudería que bajo el nombre de e.Dams ganó en la temporada 2 (2015/2016) aspire a recuperar el trono.

Tommaso Volpe, Director Global de Motorsport, Infinity