Evans cree que su equipo trabajó en su contra en Londres: "Es decepcionante"

Mitch Evans cree que su "propio equipo estaba trabajando" en su "contra" durante la ronda final de la temporada de Fórmula E en Londres, donde ambos pilotos de Jaguar perdieron el campeonato frente a Pascal Wehrlein.

Pascal Wehrlein llegó a la última carrera de la temporada de Fórmula E con tres puntos de ventaja sobre Evans en el campeonato de pilotos y cuatro sobre Nick Cassidy, pero salió por detrás de sus dos rivales en un duelo en el que el ganador se llevaba el mundial.

Cassidy partía desde la pole y Evans se colocó segundo en la salida, pero el equipo Jaguar le dijo al neozelandés que abriera un hueco con su compañero al principio de la carrera para que Cassidy pudiera activar el Modo Ataque por primera vez sin perder la posición.

"Me siento un poco sorprendido para ser sincero, en comparación con lo que se discutió antes de la carrera en los últimos días y lo que me dijeron fue realmente sorprendente y decepcionante", dijo Evans a Motorsport.com sobre la estrategia.

"Me dijeron que podíamos correr libremente, pero claramente no fue así y eso es lo que me ha costado el campeonato del mundo".

"Obviamente no quería hacerlo, pero me vi obligado. Eso nunca formó parte de ningún plan, así que puedes imaginar lo que se me pasó por la cabeza. Habrá discusiones".

Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6, Mitch Evans, Jaguar Racing , Jaguar I-TYPE 6

Cassidy acabó quedando por detrás de Evans y Wehrlein tras su segunda activación del Modo Ataque, antes de que una colisión con el segundo Porsche de Antonio Felix da Costa provocara un pinchazo y su posterior abandono.

Eso dejó a Evans en una lucha directa con Wehrlein a la cabeza de la carrera, pero al tratar de activar su segundo Modo de Ataque, no lo logró y terminó por detrás de Wehrlein y del ganador de la carrera, Oliver Rowland.

"Sentí que la trazada estaba bien, pero el primer bucle no se activó", dijo Evans.

"Pero con Rowland ahí, si yo hubiera terminado segundo y Pascal tercero, él habría ganado el mundial, y habría necesitado o la vuelta rápida o ganar, así que sí, obviamente eso no ayudó, pero el daño ya estaba hecho al principio de la carrera y me vi obligado a utilizar mis Modo Ataque tarde, y era evitable".

Jaguar consiguió su primer título de Fórmula E con el campeonato de equipos habiendo llegado a la última carrera con un margen de 39 puntos, pero Evans admitió que "no tiene buena pinta" que el fabricante británico no pudiera sellar el doblete.

Mitch Evans, Jaguar Racing , 3ª posición, en el podio

Y añadió: "Quiero estar contento por el equipo por haber ganado el campeonato, pero siento que hemos estado fuera de juego en este aspecto este fin de semana y también un poco sorprendidos por algunas de las decisiones tomadas en mi contra hoy. Hay que discutir muchas cosas".

Esta es la cuarta temporada consecutiva en la que Evans llega a la ronda final con opciones al título, pero el neozelandés vio escaparse el mundial una vez más por sólo siete puntos.

"Ésta ha sido la opción más realista y ha sido mía por un momento", declaró sobre sus diferentes opciones. "Siento que mi propio equipo estuvo trabajando contra mí en un momento dado, así que eso no es genial".