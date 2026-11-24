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"El Gen4 es el coche más avanzado del mundo del automovilismo": lo que aprendimos del test en el Jarama

El incendio del Fusion de Barnard al final de la semana, como era de esperar, acaparó toda la atención, pero los test del Jarama también revelaron otros aspectos, tanto en lo que respecta a la clasificación como a las características del Gen4.

Gianluca D'Alessandro Jose Carlos de Celis

Editado: 24 nov 2026, 15:52

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Para entender cómo ha ido y qué importancia tiene la primera y única sesión de test colectivos públicos del Gen4 en vísperas del campeonato, hay que partir inevitablemente de cómo terminó: de las chispas y el incendio del Fusion de Taylor Barnard que, conviene precisar, no tuvo consecuencias físicas para el piloto. La FIA y la Fórmula E confirmaron que se abrirá una investigación para determinar qué provocó el incendio y la respuesta inmediata fue encomiable.

En realidad, es raro, de hecho, muy raro, que un coche de Fórmula E se incendie, hasta tal punto que los casos en 12 años se cuentan con los dedos de una mano (y sobran), precisamente porque existen protocolos de seguridad extremadamente estrictos establecidos por la FIA y reforzados por el campeonato. Lo más paradójico, sin embargo, es que eso ocurrió al término de tres días de pruebas muy positivas, en las que se detectaron pocos problemas y, en esencia, de menor importancia.

En una entrevista en exclusiva con Motorsport.com antes del incendio del coche de Barnard, Pablo Martino, director del campeonato de Fórmula E de la FIA, había hecho un balance positivo, destacando que tanto la Federación como los equipos habían aprendido mucho sobre el nuevo coche. Hay aspectos del Gen4 que no se pueden aprender solo en el simulador, por lo que estas oportunidades en pista resultan cruciales.

Taylor Barnard, Fusion Formula E Team

Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Eso no quiere decir que no hubiera habido contratiempos durante los tres días. En el ámbito operativo, el lunes solo hubo un pequeño problema que ni siquiera estaba relacionado con los coches, sino, curiosamente, con la disposición de los boxes y la ubicación de los elementos de alta tensión. Un problema menor que se identificó y resolvió rápidamente, lo que confirma que, hasta el viernes por la tarde, todo parecía haber ido sobre ruedas.

"Es el coche más avanzado que se ha probado jamás"

Precisamente por eso, haber dado por concluido el test antes de tiempo, con esas dudas envueltas en llamas, tiene un sabor tan amargo. Había mucha expectación en torno al Gen4 y al peso de esa revolución, pero hay un aspecto en el que todos están realmente de acuerdo: este coche supone un enorme paso adelante, hasta el punto de que varios pilotos, que también han tenido la oportunidad de correr en Fórmula 1 y en el WEC, lo han definido como el coche más avanzado del automovilismo.

A partir de este año, de hecho, el Gen4 contará con un diferencial activo también en el eje delantero, algo único en todo el panorama del automovilismo y eso, junto con la tracción integral siempre activa y todos los demás sistemas de regulación, tanto mecánicos como electrónicos, como el control de tracción y la distribución del par, garantizará muchas más oportunidades de modificar la configuración, incluso más que en un F1.

Mitch Evans, Opel GSE Formula E Team

Foto de: Dom Gibbons / LAT Images vía Getty Images

"En mi opinión, es el coche más avanzado que he probado. Se puede ajustar mucho cada curva, incluso durante la misma vuelta; puedes cambiar de una curva a otra, e incluso durante una tanda se puede modificar el diferencial para cada curva. Es un coche muy técnico", explicó Antonio Felix da Costa, quien a lo largo de su carrera ha tenido la oportunidad de pilotar durante mucho tiempo en el WEC.

"He pilotado uno que se le acercaba bastante, similar pero con algunas diferencias: el Porsche LMP1", añadió Mitch Evans. "Cuando lo probé, me quedé realmente impresionado. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, pero este Gen4 supone un reto enorme para nosotros, los pilotos, y para los ingenieros, incluso solo intentar comprender qué es lo que queremos conseguir. Por eso sí, lo es [el más avanzado]".

¿Porsche, los equipos de Stellantis y Mahindra parten como favoritos?

Como se suele decir, los test no dejan de ser… test. Pero esta única semana de pruebas en el circuito del Jarama ha dado, no obstante, algunas pistas y se ve que hay equipos que, al menos en este momento, llegan a la primera prueba del mundial como favoritos, sobre todo Porsche, Mahindra y los dos equipos de Stellantis.

Porsche parece confirmar su nivel, retomando exactamente donde lo había dejado al final de la Gen3, no solo en cuanto a rendimiento, sino también en fiabilidad, salvo por el problema en el coche de cliente de Barnard, cuyas causas, sin embargo, aún se desconocen. Eso les ha permitido completar el programa previsto, registrando numerosas vueltas.

Acción en pista

Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Lo mismo puede decirse de Opel (y, por extensión, de Citroën). Desde las pruebas privadas, Stellantis, aunque recordaba lo importante que era la comparación con los rivales, se había mostrado confiada en el trabajo realizado y, por ahora, de hecho, los dos equipos también parecen estar en una buena posición. Mitch Evans, la punta de lanza del proyecto de Opel, ha explicado de hecho que se muestra optimista y que las bases observadas en estos días son muy positivas, y Nick Cassidy, de Citroen, no oculta que desearían que la primera carrera fuera esta semana.

Mira más:

Configuraciones más extremas: con la carga se intenta bajar el coche

El Gen4 se ha concebido en torno a un concepto: la búsqueda del rendimiento. Por eso, para domar los 600 kW en modo de clasificación (que se usará también en las carreras 'sprint' de los sábados en ePrix dobles), el nuevo monoplaza se ha diseñado con un nivel de carga aerodinámica más del doble que el del antiguo Gen3. Un salto impresionante y, por eso, para los pilotos, el coche también es mucho más divertido de conducir, a pesar de seguir teniendo un ADN mecánico.

Y es precisamente esa interacción la que resulta interesante, porque, en comparación con el Gen3, la búsqueda de la carga en los bajos —que, entretanto, han crecido notablemente en cuanto a dimensiones— es aún más fundamental. Por eso, en el Jarama se ha visto a algunos coches realizando pruebas de recopilación de datos y rodando muy bajos, llegando incluso a producir chispas por el contacto entre el patín o la carrocería y el asfalto en los tramos más rápidos, donde la carga aerodinámica es mayor.

Por supuesto, no será algo replicable en todos los circuitos, sobre todo en los urbanos, llenos de irregularidades, pero el efecto de la carga aerodinámica adicional de la Gen4 empieza a notarse. Sin embargo, hay un aspecto crucial: no es un coche en el que la carga aerodinámica prevalezca sobre el resto, para conducirlo como si fuera una máquina de calle. De hecho, es un coche en el que el piloto seguirá teniendo un papel protagonista y con el que podrá divertirse, ya que, al llegar al límite, tanto en los tramos rápidos como en las frenadas más bruscas, tiende a moverse.

Oliver Rowland, Nissan e-4ORCE 06

Foto de: FIA Fórmula E

… pero el aire turbulento no parece ser un problema

Sin embargo, existía el temor de que el aumento de la carga aerodinámica pudiera tener un impacto negativo en los duelos, dificultando el seguimiento del coche que va delante debido al incremento del aire turbulento. Durante los test, los pilotos tuvieron la oportunidad de realizar dos simulaciones de carrera reales: el miércoles, una completa con el paquete de baja carga aerodinámica, y el viernes, la carrera sprint con el paquete de alta carga aerodinámica.

Así fueron:

Las primeras indicaciones de los pilotos y los datos recabados apuntan a que, sobre todo en la configuración de baja carga aerodinámica, el aire turbio no parece ser un problema especial, lo que coincide con las previsiones de la FIA. Además, el impacto también sería bastante limitado en términos energéticos, lo que debería restringir aquellas estrategias de no ponerse en cabeza en las primeras vueltas para ahorrar energía, sobre todo porque, con monoplazas más grandes como los de la Gen4, perder una posición tendrá, de forma realista, mayor repercusión que con los de la Gen3.

"Lo hemos comentado con los pilotos. También utilizamos los datos, y lo que hemos observado en pista se ha comparado con las simulaciones realizadas por la FIA en el pasado. Por lo tanto, el coche, en la configuración de baja carga aerodinámica, se ve muy poco afectado por el aire turbio. Es una buena noticia, porque confirma lo que se había previsto en las pruebas CFD y en el túnel de viento", explicó Martino a Motorsport.com.

"Eso debería permitir a los coches aprovechar el rebufo de forma bastante significativa y ni siquiera tiene un gran impacto en el consumo energético, lo cual es otra buena noticia, porque no incentivará a los pilotos a no ir en cabeza, como ocurría en el pasado con los coches que tenían más resistencia aerodinámica. Parece que se han alcanzado todos los objetivos, pero habrá que evaluar la dinámica de la carrera".

Con eso, y con todo, estamos ante un apasionante año 2027 en la Fórmula E.

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