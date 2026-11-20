Fórmula E
Un grave incendio tras explosión da por terminada la pretemporada de Fórmula E en el Jarama
La temporada de 2027 de Fórmula E terminó con un fuerte incidente, con el Fortescue de Taylor Barnard envuelto en llamas.
Jose Carlos de Celis
Editado: 20 nov 2026, 15:49
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Foto de @datanromar
Jarama.- La Fórmula E ha puesto fin a su pretemporada 2027, con la tercera y última jornada de test en el Circuito del Jarama con los Gen4 antes de la primera carrera, ahora programada para enero en México. La jornada había transcurrido con cierta normalidad, más allá de los habituales problemas de fiabilidad, pero antes de llegar a la última hora, se encendieron las alarmas cuando el Fortescue de Taylor Barnard se incendió.
El piloto inglés pudo salir por su propio pie, y de hecho lo hizo antes de la explosión del monoplaza, que obligó a salir rápidamente a pista el coche médico, el Safety Car y un camión de bomberos, mientras sobre la colina del Jarama aparecía una enorme columna de humo.
La sesión se detuvo obviamente con bandera roja y se ordenó a todos los pilotos detenerse. Y después de unos minutos, varios tuvieron que volver en dirección contraria recorriendo el circuito al revés para volver a boxes. A los equipos les dijeron que la sesión no se reanudaría, y así terminó la pretemporada, una antes de lo previsto.
Se sospecha que la avería del Fortescue estuvo en la batería del coche del equipo cliente de Jaguar. De hecho, por la mañana, después de solo dos minutos de test, el coche del equipo oficial, el de Stoffel Vandoorne, se había detenido en pista provocando la primera bandera roja del último día. Después de la avería de Vandoorne, el Jaguar, por motivos de seguridad, fue estacionado en una sección separada en la pista, en cuarentena hasta comprobar que todo estaba OK.
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