Crónica de test

Fórmula E

Nissan (con récord) y Citroen cierran los test de Fórmula E en lo alto; interesante simulación de carrera antes del incendio

La temporada de 2027 de Fórmula E terminó con un fuerte incendio. Antes, récord de los Gen4 y simulación de carrera.

Jose Carlos de Celis

Editado: 20 nov 2026, 17:16

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Zane Maloney, Nissan

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Jarama.- La Fórmula E ha puesto fin a su pretemporada 2027, con la tercera y última jornada de test en el Circuito del Jarama con los Gen4 antes de la primera carrera, ahora programada para enero en México. La jornada había transcurrido con cierta normalidad, más allá de los habituales problemas de fiabilidad, pero antes de llegar a la última hora, se encendieron las alarmas cuando el Fusion de Taylor Barnard se incendió. El piloto inglés pudo salir por su propio pie, y de hecho lo hizo antes de la explosión que envolvió en llamas el coche.

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Por la mañana, Zane Maloney había marcado con Nissan la vuelta más rápida de los test, un 1:23.838 que superaba por más de cinco segundos la mejor marca de los Gen3 Evo en el Jarama, el 1:29.403 de Dan Ticktum en la FP1 del ePrix de Madrid, en marzo. Y por la tarde, Nick Cassidy acabó liderando antes de la primera simulación de carrera de los Gen4 con el formato 'Unleashed', el que se usará para las carreras 'sprint', las primeras en los fines de semana 'double header' (con dos carreras en la misma ronda).

Así, los pilotos y los equipos probaron las sensaciones de las carreras puras, con Modo Ataque, el kit aerodinámico de alta carga aerodinámica y con los 600 kW que se usarán también en la clasificación. La simulación de carrera, a las 14:00h locales, empezó con varias vueltas detrás del coche de seguridad, y Pepe Martí sufrió una avería en el CUPRA Kiro que le dejó detenido. Aunque pudo retomar la marcha, entró directamente al box y no participó.

Cuando por fin hubo bandera verde, Antonio Felix da Costa lideró el grupo durante las primeras vueltas, antes de que Edoardo Mortara, que había liderado dos de las cinco sesiones de la semana, le superara para ponerse primero. Luego, los Mahindra se colocaron en un doblete temporal, con Nyck de Vries pasando a Mortara, antes de que empezaran las activaciones del Modo Ataque.

Con ella, Oliver Rowland pareció poder adelantar, uno de los grandes temores de esta generación de coches, aunque a final de recta no terminó de completar el adelantamiento y ahí quedó la duda.

La simulación de carrera del formato 'Unleashed' la ganó Edoardo Mortara con el Mahindra, aunque tras la bandera a cuadros hasta tres coches se detuvieron con problemas.

Después de la simulación de carrera hubo algo menos de dos horas de test normal, que lideró Nick Cassidy con el Citroen, lo que deja a la marca francesa como una de las favoritas a la temporada tras liderar tres de las seis sesiones de pruebas. El piloto que había sido el más rápido en dos de ellas, Jean-Eric Vergne, fue tercero, en un 1-3 para su equipo.

Nick Cassidy, Citroen

Foto de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

También han empezado bien los Mahindra, liderando dos de las otras tres sesiones que no encabezó Citroen.

Tiempos del viernes del test de Fórmula E en el Jarama (sesión matinal)

POS

PILOTO

EQUIPO

TIEMPO

1

Zane Maloney

Nissan

1:23.838

2

Maximilian Günther

Envision

1:24.110

3

Mitch Evans

Opel

1:24.192

4

Taylor Barnard

Fusion

1:24.237

5

Zak O'Sullivan

Envision

1:24.249

6

Nyck de Vries

Mahindra

1:24.281

7

Nico Müller

Porsche

1:24.332

8

Pascal Wehrlein

Porsche

1:24.339

9

Antonio Felix da Costa

Jaguar

1:24.357

10

Jean-Eric Vergne

Citroen

1:24.398

11

Theo Pourchaire

Opel

1:24.409

12

Edoardo Mortara

Mahindra

1:24.429

13

Nick Cassidy

Citroen

1:24.515

14

Felipe Drugovich

Andretti

1:24.544

15

Dan Ticktum

Fortescue

1:24.553

16

Ayhancan Güven

Fusion

1:24.643

17

Oliver Rowland

Nissan

1:24.694

18

Jake Hughes

CUPRA Kiro

1:24.904

19

Jake Dennis

Andretti

1:24.918

20

Pepe Martí

CUPRA Kiro

1:26.972

21

Robert Shwartzman

Lola

1:27.384

22

Paul Aron

Fortescue

1:28.043

23

Enzo Fittipaldi

Lola

1:35.861

24

Stoffel Vandoorne

Jaguar

SIN TIEMPO

La última mañana de test de Fórmula E 2027, con récord

La jornada empezó de manera muy activa pero rápidamente interrumpida, y es que la primera media hora tuvo dos banderas rojas, en ambos casos por reincidencia. Primero se detuvo por problemas de batería, a los dos minutos de empezar, el Jaguar de Stoffel Vandoorne, que ya había fallado el miércoles por la mañana (perdiéndose la tarde), y luego el Lola de Enzo Fittipaldi. De hecho, ese mismo coche falló más tarde, al final de la segunda hora.

Nico Müller fue el más rápido en el reinicio, aunque Maloney ya dio señales de sentirse cómodo al ponerse primero, en tiempos todavía lentos. Porsche dio entonces un paso adelante, con el vigente campeón Pascal Wehrlein en lo alto de la tabla antes de que su compañero Müller le superara.

Demostrando que el Citröen también ha tenido buen estreno, Jean-Eric Vergne superó a los Porsche, antes de que en el ecuador de la sesión Fortescue se llevara los focos con Dan Ticktum primero. La alegría les duró poco, ya que Jake Dennis bajó casi cuatro décimas el mejor registro.

Después de la segunda bandera roja del Lola de Fittipaldi, comenzaron las pruebas de Modo Ataque. Los Mahindra estaban en un 1-2 con Nyck de Vries delante, antes de un 1:24.110 de Maximilian Günther.

Pero al final de la mañana, cuando quedaba menos de media hora, Zane Maloney, con el Modo Ataque activado en el Nissan, dio un paso al frente para marcar un 1:23.838 que era el tiempo más rápido de la semana (superando en casi medio segundo la anterior marca) y por tanto el tiempo oficial más rápido de la historia de los Gen4, el primero por debajo del 1:24.

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