Fórmula E

Citroën y los deberes hechos para una confianza justificada en Fórmula E

Citroën se ve preparado para luchar por las victorias desde el inicio de la Gen4 tras su estreno en los test 2027 en el Jarama.

Jose Carlos de Celis

Editado: 19 nov 2026, 21:29

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Nick Cassidy, Citroen Racing

Foto de: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images

Citroën ha comenzado con buen pie su preparación para la nueva era Gen4 de la Fórmula E. Mientras algunos fabricantes reconocen que todavía tienen trabajo pendiente antes del arranque del campeonato, el equipo francés transmite confianza después de unos primeros test positivos, tanto en términos de fiabilidad como de rendimiento. Nick Cassidy incluso considera que, si la primera carrera se disputase la próxima semana, estarían en condiciones de luchar por la victoria.

"No estoy seguro de que fuéramos los favoritos, porque creo que los rivales serán bastante fuertes, pero podemos estar ahí, luchando", explica el neozelandés ante pregunta de Motorsport.com. Sin embargo, cuando se le pregunta si considera positivo disponer de algo más de tiempo antes de la primera cita, prevista para enero tras aplazarse la ronda de Yeda que iba a ser en diciembre, su respuesta es reveladora: "Siento que estamos más preparados que los demás. Quizá no seamos los favoritos, pero creo que ahora mismo estaríamos luchando por la victoria. Ojalá la primera carrera fuera la semana que viene".

Es un mensaje de confianza que llega después de una primera fase de trabajo en la que Citroën parece haber encontrado una buena base con su nuevo monoplaza. Cassidy destaca especialmente la fiabilidad del coche, que permitió al equipo acumular kilómetros y avanzar en el desarrollo desde el primer momento.

"El equipo ha empezado con muy buen pie en cuanto a fiabilidad. Nos proporcionaron un buen coche desde el primer momento, lo que significaba que, en cuanto a kilometraje y desarrollo, podían ser bastante fuertes", señala.

Nick Cassidy, Citroen Racing

Foto de: Jed Leicester / LAT Images via Getty Images

Jean-Eric Vergne comparte esa valoración. El francés, que en el momento de la entrevista había liderado dos de las cuatro sesiones de test de esta semana, asegura que el equipo ha podido completar el programa de pruebas previsto, sin problemas importantes de fiabilidad, y considera que el funcionamiento interno ha mejorado respecto al año pasado.

El trabajo realizado desde las primeras pruebas también parece haber dado sus frutos. Cassidy considera que Citroën recibió una buena base desde el inicio del proyecto, lo que le permitió centrarse en el desarrollo y en acumular experiencia con el nuevo paquete. Vergne, por su parte, explica que los cambios respecto a las pruebas del verano no han sido especialmente grandes en el hardware, pero sí en el software y, sobre todo, en el conocimiento que el equipo ha adquirido del coche.

"El objetivo de todas estas pruebas es probar todo lo que se pueda en ese coche y mejorar la comprensión de los sistemas y de la configuración", apunta el francés. El trabajo consiste también en preparar al equipo para reaccionar con rapidez ante los problemas que puedan aparecer durante un fin de semana de competición.

Eso no significa que Citroën considere que ya tiene todo el trabajo hecho. Cassidy advierte de que todavía es difícil establecer una comparación real con sus rivales, ya que los tiempos por vuelta no permiten conocer con precisión dónde es más fuerte cada fabricante. Además, cree que el desarrollo seguirá siendo determinante durante toda la temporada.

El calendario, con una primera parte del campeonato formada por carreras individuales y las pruebas dobles concentradas en los últimos meses, hace que el rendimiento de enero no tenga por qué marcar el desenlace del año.

"Va a ser importante tener un coche muy bueno entre mayo y agosto. No tiene por qué ser quien tenga el mejor coche en enero quien gane el campeonato", recuerda Cassidy.

De momento, el neozelandés también tiene motivos para mirar con optimismo la primera cita del curso, en México, donde logró una victoria la temporada pasada. Un circuito que le trae buenos recuerdos y en el que espera reencontrarse con una afición que le mostró un gran apoyo después de aquel triunfo.

Citroën todavía tiene margen de evolución, como todos sus rivales en el estreno de la Gen4, pero su mensaje tras los test es inequívoco: no quiere esperar a mitad de temporada para ser competitivo. Cassidy y Vergne creen que el equipo ha hecho los deberes y que puede empezar el campeonato peleando por las victorias.

Acción en pista de la simulación de carrera del miércoles en los test de Fórmula E en el Jarama

Foto de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

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