Wolff evita negar la posibilidad de que Mercedes fiche a Verstappen

Desde que se anunció la marcha de Lewis Hamilton de Mercedes rumbo a Ferrari, uno de los grandes temas de debate ha sido quién será el sustituto del inglés. Pese a dos años con solo una victoria, el equipo de la estrella sigue siendo una de las escuderías top, y se espera que en algún momento vuelvan a pelear por grandes metas, por lo que su asiento es codiciado.

Toto Wolff nunca ha ocultado que una opción es subir ya en 2025 a su joven piloto Andrea Kimi Antonelli, que este año debuta en Fórmula 2 sin haber pasado por Fórmula 3. Sin embargo, tampoco descarta acompañar a George Russell con un piloto más experimentado (han surgido los nombres de Fernando Alonso, Esteban Ocon, Carlos Sainz o Alexander Albon) a la espera de que Antonelli esté más formado. Y, por si fuera poco, el ciclón que atraviesa Red Bull ha abierto la puerta al rumor del que sería un fichaje histórico: el de Max Verstappen por Mercedes.

Cuando le preguntaron en el circuito de Bahrein a Wolff si la división que se vive en Red Bull puede abrir la puerta a que fichen a Verstappen para la F1 2025, el austriaco evitó una respuesta contundente, y contestó directamente: "Creo que el piloto siempre elegirá el coche más rápido. De eso se trata fundamentalmente. Por el momento, el Red Bull es el coche más rápido, por lo que obviamente esa será su prioridad".

Lo que parece claro es que ahora Mercedes puede tomarse su tiempo para nombrar al sustituto de Lewis Hamilton, ya que el asunto Horner no parece que vaya a terminar pronto. Durante el fin de semana se le vio hablando con Jos Verstappen, antes de que el padre de Max soltara la bomba de que si Horner no se va, Red Bull podría explotar.

Si Max Verstappen decidiera salir de Red Bull, Toto Wolff tardaría realmente muy poco tiempo en telefonearle pero mientras, esperará con calma. Su piloto, Antonelli, tuvo un complicado debut en la Fórmula 2 en las rondas de Bahrein, y cuando Motorsport.com le preguntó si es difícil juzgar su rendimiento ahora que Prema, un equipo históricamente ganador, sufre, contestó: "Una escudería que ha ganado títulos, el 17º y 18º puesto no es donde deben estar, en absoluto. Creo que puedes compararle con su compañero de equipo, y eso que creo que Oliver Bearman es un gran piloto".

Después de clasificarse 18º (y Bearman 19º, que es a lo que se refería Wolff cuando dijo 17º y 18º), Antonelli fue 14º en la carrera sprint del viernes y 10º, sumando su primer punto, en la carrera principal del sábado.

Defendiendo que no tendrá prisa en decidir, Wolff declaró: "Creo que, como siempre dije, soy casi culpable de hablar demasiado. Veremos cómo se desarrollan las próximas carreras, no tengo prisa por tomar una decisión sobre los pilotos. Me apresuré a hablar por Lewis. Así que esta vez me lo tomaré con calma y evaluaré el mercado".

En cualquier caso, parece que la decisión de Mercedes sobre el sustituto de Hamilton tomará meses... salvo que realmente explote Red Bull y el campeón quede libre.