¿Puede una guerra civil en Red Bull mandar a Verstappen a Mercedes F1?

Sin embargo, una cosa es segura, esta saga está lejos de terminar, y es posible que el final no se aclare hasta dentro de bastante tiempo. Desde que estalló la polémica, se especulaba con que el asunto iba mucho más allá de una cuestión interna entre Christian Horner y una empleada, y se habló de que se trataba de un juego de poder más amplio que implicaba a algunos de los pilares clave de la gestión dentro de la organización de Red Bull.

Al fin y al cabo, la situación solo se hizo pública después de que la empresa austriaca de bebidas energéticas emitiera un comunicado oficial. Para una marca ampliamente conocida por su política de no decir ni una palabra más de lo necesario cuando se trata de declaraciones a la prensa, el hecho de que el asunto saliera a la luz dio que pensar sobre la posibilidad de que hubiera algo más de lo que parece a simple vista.

A medida que se desarrollaba todo, se corrió la voz de que el asunto se transformó en algo mucho más amplio, y que ahora era una batalla por el control y la influencia entre la parte austriaca de la compañía y su propietario mayoritario tailandés, Chalerm Yoovidhya. En algún lugar en medio de todo eso estaba el asesor de la parte competitiva, Helmut Marko, y el bando de Verstappen, Max y Jos, que tenían cada uno su propia opinión sobre lo que creían que debía suceder.

Además, había que tener en cuenta la influencia de los principales socios corporativos de Red Bull, como Ford y Oracle, aunque es difícil saber de qué lado estaba cada uno. Por una parte, algunos afirmaron que había angustia en la sala de juntas por la posibilidad de que las empresas se vieran empañadas por los vínculos con el lío de Red Bull. Sin embargo, otros sugirieron que su mayor preocupación era en realidad la posibilidad de perder a Christian Horner, cuya influencia y atractivo para el resto del mundo fueron factores clave que les llevaron a involucrarse en primer lugar.

Una campaña para derrocar a Christian Horner

Pocas horas después de que Red Bull anunciara el miércoles que el británico fue absuelto tras la investigación, parecía que las cosas se calmarían y que la atención volvería a centrarse rápidamente en la suerte del equipo en la pista, pero esa idea saltó por los aires a mitad de la segunda sesión de entrenamientos del jueves por la noche, cuando se enviaron dos correos electrónicos anónimos a altos cargos de la Fórmula 1, entre ellos el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, el presidente del campeonato, Stefano Domenicali, directores de equipo y medios de comunicación.

En los correos había una serie de mensajes de WhatsApp e imágenes que supuestamente eran fundamentales para la investigación. Aunque la veracidad del dossier no fue confirmada, y hubo rumores de que había una segunda parte de documentos en camino, la verdadera importancia es que muestra que ahora hay individuos operando deliberadamente para derribar a Christian Horner.

La verdadera pregunta es, ¿quién y por qué?

Los implicados tienen que tener estrechos vínculos con la organización y el equipo Red Bull, ya sea profesional o personalmente, para haber tenido acceso a las pruebas que se entiende fueron entregadas a los investigadores para su análisis. Muchos de los rumores del paddock rodearon a Jos Verstappen, quien se sabe que no siempre ha estado de acuerdo con el inglés en varias cosas que sucedieron desde que su hijo se unió a la organización.

Sus dramáticas declaraciones del sábado por la noche a The Daily Mail no dejaron lugar a dudas de que está en el bando que quiere la marcha de Christian Horner: "Hay tensión aquí mientras él siga en su puesto. El equipo corre el riesgo de desintegrarse, no puede seguir así, va a explotar. Se está haciendo la víctima, cuando es él quien causa los problemas".

No obstante, hay un mundo de diferencia entre querer que algo suceda y ser un perpetrador para que pase, y Jos Verstappen se esforzó en descartar la idea de que él hubiera estado detrás de una campaña de desprestigio o de las filtraciones de correos electrónicos: "Eso no tendría sentido. ¿Por qué iba a hacer eso cuando Max [Verstappen] lo está haciendo tan bien aquí?".

Llamadas de oportunidad en Red Bull

Ahora mismo no se puede confirmar si es pasajero o conductor de todo lo que está ocurriendo. Sin embargo, los acontecimientos están poniendo al padre del tres veces campeón del mundo en posición de capitalizar la posibilidad de ver un cambio en la cúpula de Red Bull. Y, en medio de la crisis dentro de la escudería austriaca, también abrió oportunidades para que otros también ganen.

Tal vez una de las teorías más interesantes que se barajan es que lo que está pasando en Milton Keynes implica una verdadera jugada de gran envergadura en torno a los contratos del personal directivo y el propio futuro a largo plazo de Red Bull en la Fórmula 1. Es un hecho bastante aceptado que la presencia de Christian Horner en la escudería fue un elemento fundamental para dar seguridad a muchos altos cargos, de hecho, parece que un número de personal de alto nivel, incluyendo a Adrian Newey, tienen cláusulas en sus contratos que les permiten salir si el inglés se va.

No sería una sorpresa que esa cláusula existiera también en el contrato de Max Verstappen, que le vincula al equipo hasta 2028, así que si de alguna manera hubiera un deseo individual de salir del acuerdo actual, ya sea para renegociar los términos o ir a otro lugar, entonces una salida de Christian Horner podría abrir la puerta a ello.

Desde la perspectiva del neerlandés, ser un agente libre podría permitirle acordar un nuevo contrato en condiciones más favorables, ya sea por más dinero, mejores derechos de comercialización o más flexibilidad. O incluso la posibilidad de marcharse a otro sirio para forjar un nuevo camino en su trayectoria.

Después de todo, los comentarios de Jos Verstappen hacen ahora casi insostenible que tanto su hijo como Christian Horner puedan continuar sin que algo cambie. En el fondo, sin duda, podría haber motivos para pensar que la hierba puede ser más verde en otro lugar a largo plazo.

¿Y si, a medida que la Fórmula 1 se encamina hacia las nuevas reglas de motores en 2026, son ciertos los rumores que apuntan a un cambio en el orden de la parrilla, y la unidad de potencia de Red Bull no ofrece el tipo de cifras de rendimiento que otros fabricantes están dispuestos a alcanzar?

Eso podría dejar a Max Verstappen indefenso a menos que, por supuesto, Christian Horner se marchara y pudiera abandonar el barco. Si el neerlandés se convirtiera en agente libre, no faltarían rivales interesados en hacerse con él, y los rumores ya apuntan en una dirección clara, que es la de Mercedes.

El fabricante alemán estuvo interesado en el vigente campeón cuando estaba en las categorías inferiores, pero perdió contra Red Bull porque no podía ofrecerle un asiento en el Gran Circo en ese momento. Ver al holandés escaparse de las manos de los de Brackley estuvo durante mucho tiempo en la mente del director de los teutones, Toto Wolff, y está influyendo en su deseo de no dejar marchar al joven Andrea Kimi Antonelli.

Como dijo el austriaco recientemente sobre el fichaje de Max Verstappen por Red Bull: "Perdimos al joven piloto, y se puede ver el éxito que ha tenido".

Con Mercedes con un asiento para 2025, y siendo quizá demasiado pronto para el italiano, la escudería podría ir a por él. Sería un sustituto estrella de Lewis Hamilton, con la velocidad y la popularidad global que actuarían como un tremendo impulso para la marca germana. Además, si pudieran arrebatar uno de los mayores activos de Red Bull, ayudaría a hacerse más fuerte y a debilitar a su rival, un doble golpe.

Quizá no fue una coincidencia que en el paddock, poco después de que Red Bull protagonizara su dominante actuación en el Gran Premio de Bahrein, Jos Verstappen fuera visto en plena conversación con Toto Wolff. Al parecer, no fue la primera charla que tuvieron durante el fin de semana, y también hubo rumores de una cena el viernes por la noche, aunque Toto Wolff insistió en que no estaba tramando un complot para atraer a Max Verstappen a bordo.

Tener un coche rápido es la prioridad en Mercedes

Por ahora, la situación de Christian Horner es una incógnita y es difícil predecir si seguirá o no en su puesto, especialmente si la campaña para desacreditarle se vuelve más agresiva en los próximos días. Y por mucho que el inglés se muestre desafiante sobre su permanencia, su destino se decidirá casi con toda seguridad en las salas de juntas de Red Bull y de sus patrocinadores corporativos, que estarán pendientes de todo lo que ocurra.

Toto Wolff también está observando desde la barrera, y no será ciego a la posibilidad de que las circunstancias puedan jugar a darle un regalo inesperado, pero, de todos modos, sabe que tiene que poner orden en su propia casa, porque aunque Max Verstappen pueda ser atractivo para Mercedes, el deseo de firmarle no será tan grande si el coche no muestra un mejor rendimiento.

Al propio austriaco le preguntaron el sábado por la noche si había alguna posibilidad de que el neerlandés pilotara en Mercedes en 2025, y dio una respuesta muy meditada: "Creo que el piloto siempre elegirá el coche más rápido. De eso se trata fundamentalmente, en este momento el Red Bull es el monoplaza más veloz, así que obviamente esa será la prioridad".

Lean en esa respuesta lo que quieran, pero no fue un "no".

