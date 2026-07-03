¿Qué esconde la respuesta de Piastri ante los rumores de Verstappen y McLaren?

Los rumores de que Max Verstappen está en conversaciones con McLaren han cobrado fuerza desde el Gran Premio de Austria del pasado fin de semana, a pesar del intento tardío del director ejecutivo, Zak Brown, de desmentir esa posibilidad.



Como era de esperar, ambos pilotos actuales de McLaren tuvieron que responder a preguntas sobre este tema antes del Gran Premio de Gran Bretaña, pero la diferencia entre sus puntos de vista resultó intrigante. Lando Norris se mostró optimista y afirmó que creía que podía ganar a cualquiera, por lo que no tendría ningún problema en tener a Verstappen como compañero de equipo.



Oscar Piastri, en cambio, al restar importancia a los rumores, pareció dar por sentado tácitamente que, si tal fichaje llegara a producirse, él sería el piloto que tendría que marcharse para dejar paso al holandés de Red Bull.



"Para mí, la verdad es que no significa gran cosa", dijo Piastri a Motorsport.com y otros medios. "Obviamente, Max, con el talento que tiene, está mirando otras opciones".



"Estoy muy contento con quien soy. Me han dicho en múltiples ocasiones que ellos [McLaren] están contentos conmigo y confío en ellos".



"Además, tengo un contrato en vigor. Así que, sí, para mí no cambia nada. Solo intento seguir por el camino del éxito", añadió.



En muchos sentidos, este es un ejemplo clásico de una historia que cobra vida propia y se sale de control: se ve a un piloto o a su representante tomando un café con el jefe de otro equipo y se da por hecho que una charla informal es la fase inicial de una importante negociación contractual.



A veces realmente se trata solo de un café y una charla. En otras ocasiones, el verdadero objetivo es lanzar un mensaje para reforzar la posición de una persona en una negociación totalmente distinta.

En este caso, por ejemplo, Verstappen y su equipo de representación están mostrando a Red Bull el proverbial «lazo»: se sabe que quieren permanecer en esa familia a largo plazo, pero exigen ciertas garantías sobre el rendimiento y el desarrollo.



En este contexto, a Verstappen no le perjudica que se le vea hablando con McLaren, o viceversa, ya que Brown no quiere que sus pilotos se vuelvan demasiado cómodos. De ahí que no lo hubiera desmentido en su momento; solo cuando ciertos sectores empezaron a darlo por hecho, decidió acallar los rumores de forma definitiva.

Piastri ultimately finished over half a minute behind teammate Norris in Spain. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Se da por hecho que ha habido cierta agitación entre bastidores y que el equipo personal de Piastri ha reaccionado negativamente ante el creciente impulso de los rumores.

Por su parte, se cree que McLaren ha enfriado ligeramente su entusiasmo por Piastri, tras haberlo sacado del programa de desarrollo de Alpine a mediados de 2022, sobre todo por el hecho de haber perdido una ventaja convincente en el campeonato del año pasado con un rendimiento que se desplomó sin explicación alguna.



Aunque McLaren mantiene una política de igualdad de oportunidades entre sus pilotos, se vio sometida a críticas constantes por parte de la opinión pública, y fue objeto de inverosímiles teorías conspirativas que afirmaban que Norris era favorecido.



De cara a esta temporada, Piastri reveló que había trabajado intensamente durante el invierno para resolver lo que le estaba frenando en los circuitos de bajo agarre. También cambió a su equipo de apoyo durante los fines de semana de carrera.



En cuanto al cara a cara en la clasificación, Piastri está a la par con Norris en 2026, aunque el británico le ha superado en todas las clasificaciones al sprint. Piastri lleva un punto de ventaja en el campeonato, aunque la clasificación general se ve enturbiada por las averías relacionadas con la fiabilidad que han sufrido ambos.



No obstante, Piastri afirmó que tenía "deberes" que hacer tras Barcelona, donde terminó en un distante quinto puesto, a 35 segundos de su compañero de equipo.



"No se trataba necesariamente de algo específico de circuitos como Barcelona o Austria", declaró en Silverstone. "El problema fueron las temperaturas. Hubo algunas cosas en general que podríamos haber hecho mejor. Creo que Barcelona fue una especie de llamada de atención".



"En Austria volvimos a estar donde debíamos estar. Creo que hubo algunos aspectos específicos en ese tipo de circuitos y de la carreras, como la gestión de neumáticos y cosas por el estilo".



"No creo que la capacidad para hacerlo estuviera realmente en duda. Solo se trataba de asegurarnos de estar en el lugar adecuado y de hacer lo correcto con el desarrollo".



Así que, aunque es probable que los rumores sobre Verstappen no lleguen a nada, está claro que Piastri es consciente de que hay margen de mejora por su parte.