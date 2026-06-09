Verstappen, Mercedes y Piastri: los factores clave de Silly Season en la F1 2026

El comienzo del verano suele marcar el momento en que la atención se va centrando poco a poco en el mercado de pilotos del año que viene: la conocida "Silly Season" de la F1.

Ferrari y Charles Leclerc ya se adelantaron a los posibles movimientos antes del Gran Premio de Mónaco al anunciar su renovación. No se ha revelado la duración exacta del contrato, pero el equipo italiano ha confirmado que se trata de un acuerdo plurianual, lo que significa que Leclerc seguirá en la Scuderia hasta la próxima década.

Esto lo retira del mercado, pero aún quedan muchas piezas del rompecabezas por encajar en los próximos meses. Y, al igual que el año pasado, una parte bastante importante de ese rompecabezas gira en torno a Max Verstappen.

El piloto de Red Bull tenía anteriormente el contrato más largo de la Fórmula 1, con un acuerdo que se extendía hasta finales de 2028, aunque ahora ha sido superado en ese aspecto por Leclerc.

En declaraciones a los medios holandeses en Montecarlo, entre ellos Motorsport.com, Verstappen dejó claro que no está pensando en absoluto en un nuevo contrato. Prefiere esperar, por dos razones diferentes: en primer lugar, si quiere seguir en la Fórmula 1 y, en segundo lugar, qué equipo le ofrecería las mejores posibilidades de contar con un paquete competitivo y un buen ambiente.

"Hace bastante tiempo que no firmo un nuevo contrato, pero eso es normal", dijo el piloto de 28 años. "Un nuevo contrato no es, en absoluto, mi mayor preocupación en este momento. Todavía me quedan dos años".

Foto de: Andrea Diodato / NurPhoto via Getty Images

Cuando se sugirió que Red Bull podría querer retenerlo durante más tiempo, Verstappen respondió: "Primero tengo que decidir por mí mismo si quiero seguir más allá de 2028. Por eso no tengo ninguna prisa. De lo contrario, ¡ya habría firmado un contrato hasta 2040 hace mucho tiempo!".

En cuanto al primer paso —si el Verstappen quiere siquiera seguir en la F1 el año que viene—, se mostró optimista en Canadá sobre el "principio de acuerdo" para cambiar el equilibrio entre la potencia de combustión interna y la eléctrica a un 60-40.

Verstappen afirmó que tal medida "sin duda ayudaría" a que se quedara en la F1, pero la realidad política entre bastidores parece haber cambiado ese "principio de acuerdo". Hay varios fabricantes se oponen a partes de la propuesta por diferentes motivos —desde el enfoque de Ferrari con el ADUO hasta las preocupaciones de Audi sobre los gastos—, lo que significa que las discusiones sobre un compromiso siguen a puerta cerrada.

Es un factor importante para el futuro de Verstappen en la F1, aunque, a juzgar por la situación actual, parece más que probable que se quede. Precisamente por eso, el cuatro veces campeón del mundo también se mostró reacio a emitir un juicio sobre el proceso político cuando Motorsport.com le preguntó al respecto en Mónaco.

"Esperemos a ver qué sale de todo esto. Ya he dicho todo lo que quería decir al respecto. Ahora les toca a la FIA y a la FOM, en conjunto, tomar una decisión, y espero que tomen la decisión correcta para la categoría", dijo en forma de aviso.

Cuando se le preguntó si la FIA era consciente de que esto podría suponer un punto de ruptura para él, el holandés se rió: "Bueno, creo que ellos también leen vuestras noticias. En general, siempre he tenido una buena comunicación con ellos, así que espero que se llegue a un acuerdo adecuado".

Red Bull espera que Verstappen se pronuncie, pero no tiene motivos para hacerlo

Foto de: Erik Junius

Suponiendo que el acuerdo al que llegue al F1 con los fabricantes sea algo con lo que Max Verstappen pueda vivir, la siguiente pregunta es, qué colores defenderá en 2027.

Red Bull ha expresado en repetidas ocasiones su confianza en que simplemente seguirá en el equipo la próxima campaña. Eso se debe, en parte, a que el holandés cuenta allí con un entorno creado a su medida, pero también a la libertad que Red Bull le ofrece fuera de la F1 —por ejemplo, para competir en Nurburgring y elegir con qué fabricante hacerlo—.

Verstappen ha subrayado en repetidas ocasiones que la libertad para perseguir sus ambiciones en las carreras de resistencia es absolutamente crucial para él, y que ni siquiera entablaría conversaciones con otro equipo si eso no pudiera satisfacerse.

El año pasado, otros dos factores también influyeron en que Verstappen se mantuviera fiel a Red Bull. El primero fue, lógicamente, las cláusulas de rescisión del contrato. Tras el Gran Premio de Bélgica, quedó claro que Verstappen estaría ocupando uno de los primeros tres puestos de la clasificaciónal llegar al parón veraniego, por lo que significaba que no podría activar la famosa cláusula de salida para 2026.

En segundo lugar, Red Bull acababa de despedir a Christian Horner y sustituirlo por Laurent Mekies, una decisión sobre la que Verstappen se expresó positivamente. Desde el punto de vista político, habría sido imposible marcharse solo unas semanas después de ese cambio, por lo que Verstappen declaró en Hungría que se habría quedado en Red Bull independientemente de las cláusulas de su contrato.

Este año, la situación podría ser teóricamente diferente. Verstappen, ocupa en estos momentos el séptimo puesto en el campeonato, lo que significa que la situación de las cláusulas abre potencialmente posibilidades diferentes a las de hace un año.

¿De qué cláusula hablamos? : Fórmula 1 Verstappen no podrá usar la cláusula de su contrato con Red Bull F1 para 2026

Foto de: Red Bull Content Pool

Red Bull espera que Verstappen se comprometa públicamente con el equipo antes de ese parón de verano, en parte para evitar otra saga como la de la temporada pasada y en parte porque el equipo, naturalmente, también es consciente de su situación contractual.

Pero desde la perspectiva de Verstappen, no hay necesidad de hacer tal declaración ahora. Quizá le convenga más esperar, tanto para que haya claridad por parte de la FIA como para evaluar el panorama competitivo, incluyendo cómo progresan las cosas en los equipos rivales, como por ejemplo Mercedes y McLaren.

Al igual que el año pasado, Red Bull tiene que demostrar a Verstappen que es capaz de convertir un comienzo de temporada difícil en una campaña exitosa. El paquete de mejoras de Miami supuso un primer paso positivo, pero Verstappen y el equipo quieren ver más. Las cosas han ido sorprendentemente bien en Mónaco, pero el holandés añadió que Barcelona —un circuito que también cuenta con varias curvas de alta velocidad— será la verdadera prueba para determinar hasta qué punto son realmente competitivos.

La temporada 2026 será, ante todo, una batalla de desarrollo, tanto en lo que respecta al chasis como a la unidad de potencia, gracias al ADUO, lo que significa que a Verstappen le conviene esperar antes de confirmar cualquier compromiso en público.

Inevitablemente, esto reaviva las especulaciones habituales sobre equipos como Mercedes. George Russell tiene un contrato en vigor y se mostró firme durante el parón de abril en que seguiría con el equipo alemán el año que viene, pero los contratos en la F1 nunca son decisivos por sí solos. El rendimiento siempre juega un papel clave.

Ferrari ya se ha adelantado a cualquier posible efecto dominó

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Erik Junius

Esto significa que Verstappen parece estar, una vez más, destinado a desempeñar un papel clave en la próxima "Silly Season" de la Formula 1. Si algún día se marchara, Red Bull necesitaría, lógicamente, una lista de posibles sustitutos. Charles Leclerc y Oscar Piastri estarían entre los pilotos más obvios a los que recurrir, pero el primero está definitivamente fuera del mercado tras renovar con Ferrari antes de Mónaco.

Piastri respondió con habilidad a los anteriores rumores que le vinculaban con Red Bull diciendo que, aunque está muy contento en McLaren, le halaga el interés de otros equipos, también por su valor como piloto.

El australiano también tiene contrato para las próximas temporadas, pero, como ocurre con todos los pilotos de la parrilla, esos acuerdos contienen cláusulas.

Eso significa que la pelota está inicialmente en el tejado de la FIA y, posteriormente, en el de Verstappen. Una salida del holandés desencadenaría un efecto dominó en todo el mercado de pilotos. Pero si se queda, el mercado podría permanecer relativamente tranquilo en la parte alta de la parrilla, tal y como ocurrió el año pasado.

Ferrari, al menos, ya se ha posicionado ante cualquier escenario. Al asegurarse a Leclerc, el equipo ha conservado su piedra angular para el futuro, mientras que Lewis Hamilton ha dejado claro que está "aquí para quedarse" a pesar de los continuos rumores. Y si esta situación cambia, la Scuderia sigue contando con un Oliver Bearman que espera su oportunidad en Haas para subir junto al experimentado Leclerc.

Ferrari está, por tanto, bien cubierta pase lo que pase. Que haya movimientos en otros equipos parece —al igual que hace 12 meses— depender en gran medida de un solo piloto. A Red Bull le gustaría que ese piloto se pronunciara, pero Verstappen aún no tiene motivos para hacerlo y sería prudente que esperara hasta finales de este verano.