Vowles, ante un vacío en Williams que él mismo provocó en Mercedes F1

Entre otras funciones, Vowles estuvo a cargo del programa de jóvenes pilotos de Mercedes antes de incorporarse este año a Williams como director de equipo.

Bajo su supervisión, Mercedes fichó a varias jóvenes estrellas, incluido el prodigio italiano Andrea Kimi Antonelli, que está ascendiendo rápidamente en las categorías de monoplazas.

Actualmente con 16 años, Antonelli brilló en el karting en 2018 y 2019, lo que le valió un puesto en el programa junior de Mercedes en 2019 a la tierna edad de 12 años.

Pero mientras Mercedes y otros equipos tienen cada vez más opciones jóvenes, Vowles ahora se encuentra en el otro lado en Williams, en una posición muy diferente.

Actualmente, la Academia de Pilotos de Williams cuenta con los pilotos de Fórmula 3 Luke Browning, Franco Colapinto, Zak O'Sullivan y Oliver Gray, así como con la piloto de Indy NXT Jamie Chadwick.

Pero según Vowles, el "vacío" por debajo de las categorías junior de nivel medio podría ahora obligar a Williams a ir a buscar aún más abajo dentro del karting para encontrar a la próxima gran promesa.

"El problema que tenemos es que creo que todos los futuros pilotos campeones han estado bastante cerca de fichar, hasta Antonelli", dijo Vowles en una entrevista exclusiva con Motorsport.com.

"Ahora tienes que buscar algo más joven que Antonelli, así que ahora tenemos un problema, se ha creado la brecha".

"Tenemos a Zak [O'Sullivan] y tenemos a Luke [Browning]; tenemos muchos otros pilotos además de Zak y Luke en la Fórmula 3 que tienen potencial. Pero es pronto, en mi opinión".

"Lo que estoy buscando es alguien que sea más joven que Antonelli, ver dónde puede acabar. Así que tal vez tengamos un vacío ahí".

Aunque admite que hay cierta frustración por haber atado a Antonelli para Mercedes antes de su marcha, Vowles dice que está buscando reforzar las filas junior de Williams de forma similar a como hizo en Mercedes.

Luke Browning, Hitech Pulse-Eight

"Fui uno de los pocos que creó el programa de jóvenes pilotos de Mercedes, así que sé cómo hacerlo", dijo Vowles.

"La frustración es que fiché a un piloto muy bueno antes de irme, Antonelli está en un buen lugar".

"Pero prefiero crear nuestro propio programa aquí, puedo controlarlo, porque el dinero no es un problema, gastaremos el dinero necesario para construirlo".

Sin embargo, Vowles no vería con malos ojos la cesión de pilotos júnior de Mercedes si se presentara la oportunidad adecuada, del mismo modo que el equipo de Brackley cedió a George Russell durante tres temporadas al principio de su carrera en la F1.

Y añadió: "No es descartable que si Mercedes quisiera poner a Antonelli aquí, me interesaría la idea, como hicimos con George, si no tengo otro piloto del mismo calibre".

A principios de este año, Vowles reveló que no había renovado en su época en Mercedes al actual piloto de Williams Logan Sargeant durante la época del estadounidense en Fórmula 3, lo que admitió que fue un error.

A Sargeant posteriormente le fichó Williams para su academia y esta temporada le ascendido a un asiento de F1.

"En aquel momento, en Mercedes teníamos un buen grupo de pilotos, así que ahí terminó mi relación con él", dijo Vowles al principio de la temporada.

"Williams le financió porque tenían la profunda convicción de que era el auténtico. Eso demuestra que en mi vida anterior yo estaba equivocado y Williams tenía razón".