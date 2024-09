Vowles pide perdón a Mick Schumacher por su descripción de "no especial"

El director del equipo Williams, James Vowles, ha pedido disculpas a Mick Schumacher por los comentarios realizados este viernes en los que dijo que el alemán no era un piloto "especial".

Tras ascender a Franco Colapinto en lugar de apostar por un piloto más experimentado como es Mick Schumacher para reemplazar a Logan Sargeant, Vowles habló con los medios de comunicación en Monza para explicar los motivos de su decisión.

Y en unas declaraciones que tuvieron mucha repercusión, Vowles explicó por qué creía que era mejor para Williams ascender a un piloto de su academia en lugar de "adoptar" al reserva de Mercedes.

Una de sus explicaciones fue que consideraba que Schumacher no tenía el estatus de superestrella que justificara una apuesta por él: "Creo que tenemos que ser claros. Mick no es especial, sólo es bueno".

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, se molestó y dijo que Vowles habría hecho mejor guardándose sus pensamientos para sí mismo: "A veces dice las cosas con demasiada sinceridad. Esa fue una declaración que podría haber evitado".

James Vowles, director del equipo Williams Racing, en el paddock Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Pero en respuesta a la polémica, Vowles ha querido aclarar lo que quería decir y reveló que pidió perdón a Mick Schumacher, quien este fin de semana está compitiendo con Alpine en el WEC.

"Cuando leí los titulares esta mañana, me di cuenta de que había utilizado la palabra 'especial' en el contexto de Mick", dijo Vowles. "Y realmente quiero aclarar lo que quiero decir, ante todo".

"No estoy aquí para menospreciar a Mick. Mick está en un equipo campeón del mundo [Mercedes] que le ha elegido como piloto reserva. Y hay una buena razón detrás de ello. Es porque es muy bueno".

"¿Y en cuanto a la palabra especial? La uso en el contexto de muchos campeones del mundo como Ayrton Senna o Lewis Hamilton. Está claro que es una tontería, porque ésa es la comparación que yo hago", dijo.

Vowles dijo que Schumacher había mejorado mucho como piloto, y reconoció que se equivocó en sus primeras declaraciones: "Mick ha tenido una carrera complicada, pero ha hecho unos progresos muy interesantes y tiene un equipo muy fuerte a su alrededor".

"Nuestra decisión se basa en el hecho de que queremos apostar por nuestra academia y por nuestros pilotos. También me he disculpado con Mick. No me había pedido nada, pero era importante para mí, porque tengo una buena relación con él y lo he dicho de una forma totalmente equivocada".

"Así que más que nada, quería que eso quedara muy claro. No dudo de sus habilidades, pero en Williams tenemos que apostar por nuestra academia. Tiene sentido lo que estamos haciendo", concluyó.