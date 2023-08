Alpine F1 ficha a una abogada para no repetir el caso Piastri

El asunto Oscar Piastri marcó un antes y un después en el mercado de fichajes de Alpine la pasada campaña, cuando tras ofrecerle una cesión a Williams y un asiento en el equipo de Fórmula 1, el australiano decidió apostar por McLaren. En Enstone se sorprendieron con el desenlace tras la marcha de Fernando Alonso hacia Aston Martin, y el por aquel entonces director de la escudería, que hace unas semanas dejó de serlo, Otmar Szafnauer, impuso que los contratos fueron inamovibles.

Antes de la salida del estadounidense del equipo, reveló que hizo un fichaje para que no se dieran más casos como el del desafortunado verano de 2022: "He contratado a una gran abogada, muy experimentada, Caroline McGroGrory. Trabajé con ella en Honda, fue abogada de Mercedes durante un tiempo y luego se fue a hacer otras cosas, incluido el fútbol y los Juegos de la Commonwealth".

"Presta atención a los detalles, es increíblemente inteligente y ahora tiene mucha experiencia, así que confío en que entre Carolina [McGroGrory] y yo nos aseguremos de que estas lagunas en los contratos no vuelvan a ocurrir", explicó al podcast Beyond the Grid antes de su salida de Alpine.

McGrory se incorporó a Alpine en el mes de abril procedente del Leicester City, tras haber sido responsable de los contratos de pilotos como Jenson Button, Nico Rosberg, Michael Schumacher o Lewis Hamilton en la estructura con sede en Brackley. En una entrevista en el Gran Premio de Hungría, Otmar Szafnauer fue testigo de las actuaciones de Oscar Piastri, y reconoció su labor: "Si me hubieran dicho hace dos o tres carreras que acabaría cuarto en Silverstone, me habría sorprendido, pero yo estaba allí, vi las circunstancias y el ritmo de su coche, así que no fue tan así, hizo un buen trabajo".

"Alguien me preguntó que si estaba contento con Oscar [Piastri] y mi respuesta fue que es él quien debe estarlo. Me alegro por mis pilotos cuando lo hacen bien, él es un piloto, ¿me alegro cuando acaba cuarto? No tengo nada en contra de Oscar, pero no, estamos compitiendo contra él, quiero que acabemos cuartos", indicó, aunque queda por ver si Alpine lo conseguirá sin ninguno de los dos.

