Mercedes F1 se enorgullece de los podios de Aston Martin en 2023

Ser una escudería y a la vez uno de los fabricantes de unidades de potencia en Fórmula 1 suele proporcionar una gran ventaja, porque siempre dispones de toda la información técnica y recibes las mejoras antes que el resto. Sin embargo, eso puede volverse en contra cuando la categoría se centra en la aerodinámica y congela los motores hasta la entrada de nuevas reglas, como ocurre en la actualidad.

Algo semejante le sucedió a Mercedes al principio de la temporada 2023 con Aston Martin, quienes se convirtieron en la segunda fuerza de la parrilla a pesar de tener el mismo propulsor que los alemanes. El equipo de Lawrence Stroll se anotó varios podios al inicio del año, dejando a los de Brackley preguntándose cómo era posible que su cliente estuviera por delante en la clasificación general del Gran Circo, aunque, con el paso de las carreras, le han dado la vuelta a la situación.

A pesar de todo y de tener en los de Silverstone a un rival directo por el subcampeonato del mundo de constructores, porque el título es imposible contra Red Bull, los teutones están orgullosos de los logros conseguidos por Aston Martin al tener su unidad de potencia: "Estamos muy orgullosos de todas nuestras unidades de potencia. Tenemos mucha gente integrada en los distintos equipos y cuando el producto tiene éxito, eso es todo lo que queremos del trabajo que hacemos".

"Siempre nos centramos en el equipo de trabajo, pero también es importante que todos nuestros clientes reciban un producto rápido y fiable", dijo el director del programa de propulsores, Hywel Thomas. "Suministramos unidades de potencia a cuatro escuderías, y todos utilizan el mismo combustible y lubricantes PETRONAS. Hemos conseguido un total de 13 podios en lo que va de temporada, con nuestro equipo de trabajo y dos clientes, ha sido bueno ver grandes resultados en todos los equipos a los que suministramos unidades".

No obstante, para alcanzar todos esos resultados, en Mercedes tuvieron que emplearse a fondo al comienzo del curso para solucionar los problemas de fiabilidad: "La mayor sorpresa y decepción fueron las tres primeras pruebas. Sufrimos un abandono en cada prueba, tanto en los equipos de fábrica como en los de clientes, y eso nos obligó a centrarnos en entender cómo habíamos llegado a esa situación y asegurarnos de que no nos limitábamos a poner tiritas sobre los problemas".

"Eso caracterizó el primer cuarto de la temporada. Nos hizo reflexionar mucho y cambiar nuestra forma de hacer las cosas para asegurarnos de que no se repitieran", explicó el ingeniero de los alemanes. "Parte de ese impulso a la fiabilidad se ha centrado en cómo hacer el fin de semana de carreras perfecto. Por ejemplo, el viernes ideal, cuando sacamos la unidad de potencia de la caja. Hemos tenido demasiados contratiempos los viernes, así que hemos trabajado mucho para intentar entender cómo funciona la unidad de potencia y asegurarnos de que todos los reglajes son correctos".

Debido a eso, en la fábrica que Mercedes posee en Brixworth para sus propulsores de Fórmula 1 trabajaron para no sumar más retiradas: "La fiabilidad siempre ha sido un aspecto clave para nosotros. Cualquier abandono es enormemente perjudicial, y pudimos comprobarlo al principio de la temporada cuando los tuvimos, no es nada nuevo, pero ahora hay todavía menos excusas porque no se nos permite añadir rendimiento".

