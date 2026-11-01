Fórmula 1 GP de México

Vowles contesta a Alonso: "Sus comentarios no se sostienen"

El director de Williams salió en defensa de Albon y contestó a la teoría de Alonso sobre el bajo nivel de la parrilla de F1.

Jose Carlos de Celis

Publicado: 1 nov 2026, 15:56

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James Vowles, Williams

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Fernando Alonso abrió el debate tras el GP de Estados Unidos después de un toque de Alex Albon en la primera vuelta. El asturiano aseguró que el nivel de las posiciones traseras de la parrilla es bajo en la F1, y mantuvo y reforzó ese discurso el jueves en la previa del GP de México.

Recuerda:

Aunque el propio Albon y también su compañero Carlos Sainz habían respondido a las palabras de Alonso, en la rueda de prensa de jefes de equipo estuvo James Vowles, director de Williams, y una de las primeras preguntas fue para él.

El británico quiso dejar claro que no tiene nada contra Alonso, pero considera que se equivoca. "En primer lugar, Fernando es uno de los grandes y tiene derecho a expresar su opinión, pero no estoy de acuerdo con ella", comenzó Vowles. "Hubo un incidente de carrera: en la primera vuelta, ambos iban a por el mismo trozo de asfalto; de hecho, creo que también había uno de los Haas, no es que fuera a fondo, sino que los huecos se estaban cerrando, así de sencillo".

Y sobre el nivel general de la F1 actual, añadió: "La parrilla de hoy día está repleta de ganadores de carreras y aspirantes al podio, y eso incluye al propio Fernando, así que no creo que sus comentarios se sostengan realmente en ese sentido".

Cuando le insistieron en si esta parrilla puede ser la de mayor calidad desde que él está en la categoría, Vowles explicó que de hecho podría ser: "Sí, diría que estaba intentando recordar si ha habido algún otro año; probablemente algún estadístico me lo señalará, pero en mi opinión sí, creo que lo que realmente se ve ahí fuera es que todos sabemos queu na lucha bastante reñida entre todos los que estamos en la parte trasera, con solo unos milisegundos de diferencia entre nosotros, y la posición que ocupas en la primera vuelta suele marcar la diferencia, lo que simplemente significa que hay mucha más lucha que antes".

La Fórmula 1 destacó en sus redes sociales que, lejos de la polémica, hay buen rollo entre Alonso y Albon, y que cuando se encontraron en el escenario de la fan zone ante los aficionados, el bicampeón amagó con coger del cuello al anglo-tailandés, ambos riéndose.

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