Fórmula 1 GP de México

Albon contesta a Alonso: "En la F1 ya no hay pilotos que paguen por correr"

Las duras críticas de Alonso a Alex Albon, y al "tercio inferior de la parrilla" han suscitado numerosas reacciones en el paddock de México.

Filip Cleeren

Editado: 29 oct 2026, 22:28

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Alex Albon afirma que las críticas de Fernando Alonso sobre su accidente en Austin "no fueron agradables de escuchar" y rechaza las afirmaciones del español de que el tercio inferior de la parrilla carece de calidad.

"Cuando sales desde atrás, siempre existe ese riesgo. Creo que la calidad de los pilotos del tercio inferior de la parrilla es muy baja, como hemos visto hoy con Alex.", declaró el piloto español de Aston Martin tras la carrera.

En un primer momento, los comentarios de Alonso se interpretaron como una típica reacción tras la carrera, pronunciada en el calor del momento. Pero cuando se le volvió a preguntar al respecto en el paddock del GP de México, Alonso redobló sus críticas a Albon en lugar de suavizarlas.

"No sé si se trata de un tercio de la parrilla, pero creo que todos sabemos a quiénes nos referimos y quiénes se sintieron aludidos por ese comentario. Eso lo dice todo, así que sigo pensando lo mismo. Fue un error innecesario y todavía me cuesta entender qué oportunidad vio Alex en ese momento. Pero no es solo lo de Austin. Por desgracia, he estado en esa parte de la parrilla todo el año, así que veo cosas que no puedo contarte".

Al enterarse de la dura postura de Alonso, Albon afirmó que la parrilla es "la más fuerte que ha habido en mucho tiempo".

"Siento un enorme respeto por Fernando; de niño lo admiraba mucho y, obviamente, en muchos sentidos no es agradable escuchar esas palabras", dijo el piloto de Williams. "Estás compitiendo contra alguien a quien admiras, pero, al mismo tiempo, no estoy de acuerdo. Es tan sencillo como eso. Creo que el nivel es alto en toda la parrilla".

"Creo que hace 10 o 15 años, la segunda mitad de la parrilla no era como es ahora. Ya no hay pilotos de pago. En todo caso, diría que la parrilla es la más fuerte que hemos tenido en bastante tiempo", aseguró.

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Alexander Albon, Williams

Foto de: Michael Potts / LAT images vía Getty Images

Sobre el duelo en Austin con Alonso, Albon dijo: "Me pareció una buena batalla. Creo que tuvimos un buen cara a cara. Está claro que él no opinaba lo mismo, pero fue una batalla que duró toda la carrera. Incluso el incidente en sí mismo, en mi opinión, fue bastante igualado en cuanto a la posición de los coches en la pista".

Albon recibió el apoyo de Pierre Gasly, Oliver Bearman, Sergio Pérez, Carlos Sainz y otros muchos pilotos, cuando se les preguntó por los comentarios de Alonso en la rueda de prensa previa al evento de la FIA.

"Bueno, me alegro de estar en la primera mitad, así que yo he pasado el corte", bromeó Gasly. "Hay que admirar a Fernando por las declaraciones que hace. No vi su carrera, pero diré que el nivel en la parrilla es probablemente uno de los más altos teniendo en cuenta a todos los pilotos que tenemos ahora, por lo que he visto en estos nueve años. Cuando me incorporé, vi estilos de conducción más agresivos en comparación con lo que veo ahora".

"Por supuesto, creo que el nivel en la parte de atrás es tan alto como en la de delante", dijo el piloto mexicano de Cadillac. "Si intercambiáramos los coches con los pilotos que ahora están delante, obtendríamos resultados muy similares, o viceversa. Este es el único problema de la Fórmula 1: eres tan bueno como tu coche y tu equipo. Si te fijas en los nombres que hay en la parte trasera, el nivel es realmente muy, muy alto".

Bearman añadió: "Creo que esa es una conclusión un poco dura, porque estoy de acuerdo con Pierre en que el nivel es muy alto en la parrilla actual. Creo que, con las diferencias a las que nos enfrentamos este año, a veces hay que ser muy oportunista, y eso puede acabar en desastre, como me pasó a mí la semana pasada con Pierre".

"Así que no diría que sea una cuestión de calidad. Se trata de dar lo mejor de uno mismo e intentar que las cosas salgan bien, lo cual es todo un reto cuando las ocho primeras posiciones las ocupan prácticamente siempre los cuatro equipos punteros".

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