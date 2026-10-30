Fórmula 1 GP de México

Alonso: "Todos sabemos de quiénes hablamos y quiénes se sintieron aludidos"

Fernando Alonso mantiene su opinión tras el incidente en la primera vuelta del GP de Estados Unidos, y profundiza más en el problema de la parrilla de F1.

Jose Carlos de Celis

Editado: 30 oct 2026, 15:56

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Un incidente en la primera vuelta del GP de Estados Unidos del pasado domingo encendió el debate en la Fórmula 1, cuando Alonso apuntó a pilotos "de la parte de atrás" de la parrilla y a su bajo nivel después de que Alex Albon le dañara el coche.

Este jueves, en la previa del GP de México, el asunto seguía abierto, y por ello le preguntaron de nuevo a Fernando Alonso, al que le cuestionaron si cree que los pilotos que luchan en el último tercio del pelotón tienen un bajo nivel. "No sé si se trata de ese tercio, porque luego vi algunos informes que intentaban señalar a ocho o siete pilotos", aclaró.

Pero insistió: "No me refiero a un número concreto, pero creo que todos sabemos de quiénes hablamos y quiénes se sintieron aludidos por ese comentario. Eso lo dice todo, así que sigo pensando lo mismo".

E hizo referencia directa al piloto de Williams: "Fue un error innecesario y todavía me cuesta entender qué oportunidad vio Alex en ese momento, pero no se trata solo de Austin. Por desgracia, he estado en esa parte de la carrera durante toda la temporada, así que veo cosas desde el coche que no puedo contarte".

Los Williams replican:

Respecto a si el nivel de conducción ha empeorado a lo largo de los años, el bicampeón del mundo lo niega: "No, creo que es lo mismo. Igual a lo largo de los años. Obviamente, cuando estás en la parte trasera de la parrilla, los coches son más difíciles de conducir, tienen menos agarre. Así que los errores se producen con más frecuencia porque no tienes el entorno bajo control".

"El coche no te recibe de buena manera, por eso cometes más errores. No creo que todos los incidentes de la primera vuelta, todos los roces, todas esas ruedas delanteras que salen volando, todo ese tipo de cosas sean necesarios, especialmente si estás luchando por nada en la parte trasera de la parrilla".

Y ahondando en las causas, dijo: "El límite de gastos también se suma a este problema. Pero si sus equipos están contentos con el límite de gastos y con romper cosas en cada carrera, por ellos no hay problema".

Esas últimas palabras resultan particularmente interesantes, dado que James Vowles, director del equipo Williams, ha pedido repetidamente que se reconsidere el límite de costes. Sin embargo, con ese comentario, Alonso deja claro que evitar daños también podría beneficiar a su equipo, incluso sin dicha reconsideración.

Por último, respecto a los estándares de conducción, Alonso exculpó a los comisarios y sus decisiones a la hora de sancionar o no esos incidentes: "No, creo que a los comisarios no les corresponde, a menos que haya algo claramente peligroso. Así que no forma parte del trabajo de los comisarios. Se trata simplemente de las ambiciones que esos pilotos tengan para el futuro".

"Si quieren quedarse en la Fórmula 1 más tiempo, si quieren tener la oportunidad de entrar en un equipo más grande, no les importa chocar", concluyó.

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