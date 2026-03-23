Verstappen habla sinceramente y con dureza sobre la crisis en Red Bull

Tras las dos primeras carreras de la temporada 2026 de la F1, Max Verstappen ocupa tan solo el octavo puesto en el campeonato, por detrás de pilotos como Oliver Bearman o Pierre Gasly. Ya le separan 43 puntos del líder del mundial, George Russell.

Es cierto que este mal resultado provisional se debe en gran parte al abandono de Verstappen en el Gran Premio de China. Pero incluso sin el fallo técnico de Shanghái, el cuatro veces campeón del mundo estaría en una posición solo ligeramente mejor en la lucha por el título.

"Para mí no es ninguna sorpresa que no estemos cerca de Mercedes, Ferrari o McLaren", afirma el piloto neerlandés, ya que según él Red Bull es actualmente, en el mejor de los casos, la cuarta fuerza, aunque en estos momentos ocupa solo la quinta posición, por detrás incluso de Haas.

China fue un fin de semana especialmente malo, según Verstappen, que en la clasificación del sábado acabó octavo, a casi un segundo de la pole de Andrea Kimi Antonelli. En la clasificación sprint del día anterior, terminó todavía más lejos, a 1.7 segundos de George Russell.

A la pregunta de si esta gran diferencia es normal, responde: "Espero que no". Pese a ello, el cuatro veces campeón del mundo subraya que, en principio, no esperaba poder competir con Mercedes y Ferrari en las primeras carreras de la temporada.

La remontada será aún más difícil que en 2025

"Por supuesto, espero que podamos ser algo más competitivos [en las próximas carreras]", afirma. Sin embargo, el camino de vuelta a la cima parece aún largo. "Creo que están tan molestos por ello como yo", dice Verstappen sobre su equipo Red Bull.

El inicio de la temporada recuerda un poco al año pasado, cuando los Red Bull también tuvieron problemas al principio. Más tarde, tras el parón de verano, Verstappen ganó seis carreras y estuvo a punto de proclamarse campeón. Al final, solo le faltaron dos puntos para remontar y derrotar a Lando Norris.

Sin embargo, el holandés subraya que una remontada similar podría ser más difícil este año. Al fin y al cabo, en 2026 hay "unas reglas completamente diferentes", según el neerlandés, quien además explica que Red Bull se ha encontrado en los últimos años "en una situación mucho más estable que ahora".

Por ejemplo, en 2026 Red Bull compite por primera vez con un motor totalmente propio. Solo eso ya es un factor extra del que nunca hubo que preocuparse en el pasado. "En este momento hay muchas cosas que tenemos que mejorar", concluye Max Verstappen.

La realidad es evidente, Red Bull está actualmente muy lejos de lograr los éxitos que cosechó en la segunda parte de la temporada pasada y, si 2026 acaba igual que ha empezado, Verstappen podría empezar a plantearse su futuro en la escudería de austriaca de la Fórmula 1.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images