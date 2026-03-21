Verstappen y Juncadella son descalificados y pierden la victoria en Nurburgring

Final abrupto de la fiesta de Max Verstappen en Nürburgring: el Mercedes-AMG GT3 n.º 3 de Winward Racing, pilotado por Verstappen, Jules Gounon y Dani Juncadella, ha sido descalificado a posteriori de la carrera de la NLS2.

El motivo: durante la evaluación rutinaria de la denominada "Tyre-App" por parte de la comisión técnica, se descubrió que el equipo había utilizado siete juegos de neumáticos el día de la carrera, en lugar de los seis permitidos. Los comisarios deportivos se vieron así obligados a descalificar el vehículo. En estos casos no hay margen de maniobra.

Error por parte del equipo de Verstappen

Christian Hohenadel, jefe del equipo Winward Racing, admite sin rodeos el error: "La descalificación duele. Por desgracia, se nos ha escapado un error en el equipo que ha obligado a la dirección de carrera a descalificar a posteriori al vehículo ganador".

"Para nosotros era nuestra primera participación como equipo Mercedes-AMG Performance en el Nürburgring-Nordschleife. Quiero pedir disculpas a todos los que han vibrado con nosotros. Ahora analizaremos el día a fondo, nos prepararemos meticulosamente para las próximas carreras y trabajaremos con plena concentración de cara a las 24 Horas de Nürburgring".

Los nuevos ganadores de la carrera son, por tanto, los pilotos del Rowe-BMW Dan Harper y Jordan Pepper, que inicialmente habían ocupado el segundo puesto con el Rowe-BMW n.º 99 mencionado anteriormente.

El Porsche Falken n.º 44 (S. Müller/Heinemann) hereda el segundo puesto, mientras que el Porsche Black Falcon n.º 48 (Assenheimer/T. Müller/Pereira) puede celebrar un podio general totalmente inesperado en el estreno de la SP9 en Nürburgring. El trío ya se había hecho con la victoria en la categoría Pro-Am.

El rendimiento de Verstappen, Juncadella y Gounon apenas debería verse empañado por la descalificación, ya que el juego de neumáticos adicional no explica por sí solo una ventaja de 59,5 segundos. Sin embargo, los comisarios deportivos no tuvieron otra opción que imponer esta sanción, ya que siete juegos superan claramente el contingente reglamentario de seis.

Así fue la carrera antes de la descalificación: VLN Verstappen domina en Nürburgring con Mercedes y gana la NLS2 por más de un minuto