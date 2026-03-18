"Los comentarios de Verstappen son por la situación donde se encuentra"

El jefe del equipo Audi en Fórmula 1, Jonathan Wheatley, considera que las críticas de Max Verstappen a la normativa de 2026 se deben en parte a las dificultades que ha atravesado Red Bull en los dos primeros fines de semana.

Tras haber advertido durante años sobre el riesgo de graves problemas de gestión de energía, Verstappen se ha mostrado frustrado con la realidad de pilotar y competir con los coches de F1 de 2026. Ha llegado a calificar la nueva fórmula como "anti-carreras" y "una Fórmula E con esteroides”. Fue más allá en China, donde aseguró: "Es terrible. Si a alguien le gusta esto, entonces realmente no sabe de qué va el automovilismo".

"No es nada divertido. Es como jugar al Mario Kart. Esto no es correr. Adelantas con el boost, luego te quedas sin batería en la siguiente recta y ellos te vuelven a adelantar. Para mí, es simplemente una broma".

Verstappen no está solo en sus duras críticas entre los pilotos, mientras que el hombre del podio en China, Lewis Hamilton, afirmó que la carrera fue una de las más divertidas de su trayectoria tras imponerse en una intensa lucha con su compañero en Ferrari, Charles Leclerc.

Según Wheatley, que conoce muy bien a Verstappen de su etapa juntos en Red Bull, los problemas de su antiguo equipo este año con el RB22 juegan un papel importante en el descontento del cuatro veces campeón del mundo.

"Si hablas con los dos pilotos de Ferrari, dirían que fue un día brillante", explicó Wheatley. "Si no puedes ganar, al menos puedes correr de forma limpia... Tengo que decir que no me pareció en absoluto una especie de carrera artificial. Cada piloto intentó adelantar al otro. Corrieron de forma preciosa y limpia".

"Disfruté viéndolo. Hay batallas en la parrilla que creo que son muy esperanzadoras. Creo que se pueden entender los comentarios de Max, y es por la situación en la que se encuentra".

Foto de: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

La F1 y su organismo rector, la FIA, siguen recibiendo peticiones para abordar algunos de los problemas que han surgido al inicio de esta nueva y polémica era, entre ellos preocupaciones de seguridad por las salidas erráticas y el descontento generalizado por la necesidad de que los pilotos tengan que recuperar energía incluso en una vuelta de clasificación, lo que ha restado emoción a algunas de las curvas más rápidas del campeonato.

Wheatley afirmó que Audi, que decidió entrar en la F1 precisamente por el nuevo reparto casi 50-50 entre potencia eléctrica y de combustión, está dispuesta a apoyar a la FIA para afinar la normativa durante el largo parón de abril entre los grandes premios de Japón y Miami.

"Hemos sido abiertos y colaborativos con la FIA", aseguró Wheatley. "Probamos varias soluciones en el último día de test en Bahréin para ver cuál sería el resultado. Creo que eso lo demuestra todo: estamos abiertos, estamos trabajando con la FIA.

"Estamos intentando ver si hay algo que podamos hacer para apoyarles. Si hay que cambiar algo, haremos todo lo posible para ayudar a la FIA a que eso suceda".

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