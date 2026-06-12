Norris manda por milésimas en la FP2; igualdad máxima arriba y pesadilla de Aston Martin

Barcelona.- Si la FP1 dejó la sensación de que Mercedes podía tener algo más guardado que el resto, la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 2026 devolvió el golpe. McLaren respondió y lo hizo de la forma más contundente posible: colocando a sus dos coches entre los tres primeros y demostrando que la pelea por la pole del sábado está completamente abierta.

Lando Norris cerró el viernes al frente de la clasificación con un 1:15.426, aunque la ventaja fue mínima. Apenas nueve milésimas separaron al británico de George Russell, mientras que Oscar Piastri, líder del Mundial, terminó tercero a solo 48 milésimas del Mercedes. Tres pilotos en menos de cinco centésimas y una conclusión evidente: Barcelona tiene dos favoritos muy claros.

Detrás de ellos, Ferrari sigue sin encontrar las respuestas que esperaba tras aterrizar en Catalunya con un paquete de ocho mejoras. Charles Leclerc salvó los muebles con una cuarta posición a tres décimas del mejor tiempo, pero la gran decepción fue Lewis Hamilton. El británico nunca se sintió cómodo con el SF-26, se quejó por radio de los rebotes del coche y acabó noveno, a más de un segundo de Norris.

Si en Ferrari las sensaciones son discretas, en Aston Martin directamente son preocupantes. El equipo ya avisó el jueves que Barcelona podía convertirse en su circuito más complicado del año y el viernes confirmó todos sus temores. Fernando Alonso terminó 21º, solo por delante de Lance Stroll, a casi cuatro segundos de la cabeza y a alrededor de un segundo del Cadillac de Valtteri Bottas, el único Cadillac que montó blandos. Más que la posición, lo alarmante fue la diferencia, impropia incluso para pelear en la zona baja de la parrilla.

Tampoco fue una tarde sencilla para Carlos Sainz. El madrileño volvió a mostrar un ritmo razonable con los neumáticos medios, moviéndose en registros competitivos dentro de la zona media, pero el Williams volvió a sufrir cuando llegaron los blandos. El español concluyó 14º y, viendo el rendimiento de Racing Bulls, Audi e incluso Alpine, todo apunta a que entrar en la Q3 exigirá algo más que una vuelta perfecta.

Resultados de los Entrenamientos Libres 2 (FP2) en Barcelona de F1 2026

Resumen de los Entrenamientos Libres 2 (FP2) en Barcelona de F1 2026

La última sesión de entrenamientos libres del viernes se puso en marcha y desde un primer momento ya se vio que la pista estaba ya en muy buenas condiciones. Max Verstappen, que fue el único de salir con duros (el resto con medios), se puso 1º en su primera vuelta marcando un 1:16.452, por delante de Charles Leclerc, que no superó el tiempo del holandés con un Ferrari con gomas más blandas.

Los pilotos que se habían perdido la FP1 empezaron con calma y tardaron algo más en marcar tiempos significativos. Tanto Andrea Kimi Antonelli, Lando Norris, como Lewis Hamilton fueron más lentos que sus compañeros de equipo en las primeras vueltas.

Oscar Piastri fue el primer piloto del fin de semana en bajar del 1:16, y no tardó en 'robarle' la primera posición a Verstappen, para ponerse 1º.

En clave española, no mejoró mucho el inicio de los libres 2, respecto lo visto en la FP1. Fernando Alonso, a 4 segundos del mejor tiempo, y Carlos Sainz fuera del top 10. Ni Aston Martin, ni Williams esperan grandes cosas este fin de semana. De hecho, vimos 2 sustos seguidos en el sector 3 del madrileño.

A Antonelli le costaron las primeras vueltas (solo pudo ser 7º en los primeros 20 minutos), mientras que George Russell, que lideró la FP1, y fue el último en salir en esta segunda sesión, se puso rápidamente arriba, en 2ª posición a 2 décimas de Piastri.

Racing Bulls se volvían a mostrar muy fuertes y con el medio colocaron a sus dos pilotos en el top 10, con Arvid Lindblad 8º y Liam Lawson 6º. Siguiendo con la zona media, Audi también parecía cómodo, y se intercalaban con los Alpine.

A falta de 40 minutos, el coche de Lawson tuvo un problema mecánico y se quedó parado al final de la recta de meta, mientras salía del pit lane, provocando un Virtual Safety Car.

Los neumáticos blandos no tardaron en aparecer y tras el VSC, Max Verstappen fue el primero en montarlos. Su vuelta no fue esperanzadora, pues solo mejoró 1 décima el tiempo que había marcado al principio de la sesión con los duros, manteniendo la 3ª posición.

Sainz replicó el plan de Max, y mejoró levemente su tiempo para ponerse 8º, pero con casi todos sus rivales pendientes de la vuelta con los blandos. Al igual que en la FP1, el Williams era lento con esos neumáticos.

Alonso y Aston Martin se lo tomaron con más calma. Tras los primeros 30 minutos, el asturiano era uno de los pilotos que menos vueltas había dado, solo 7, pero no parecía que fuera por ningún problema, y que el plan del equipo ya era ese.

La batalla por la primera posición empezó algo más tarde. Charles Leclerc con blandos no pudo superar el tiempazo de Piastri con medios y quedó a 75 milésimas, poniéndose 2º. Pero rápidamente llegó Russell, que empezó el habitual duelo con Antonelli y esta vez arrasando al italiano: se puso 1º y le sacó medio segundo.

Y cuando parecía que nadie sacaría a Russell de arriba llegaron los McLaren. Primero fue Oscar Piastri quién lanzó un primero aviso, mejorando su tiempo y poniéndose 2º a 48 milésimas de George. Y más tarde fue Lando Norris, que marcó un 1:15.426 para ponerse 1º con 9 milésimas de ventaja sobre Russell.

Lewis Hamilton, al contrario que en los últimos fines de semana, sufría y solo pudo ser 9º en su intento con los blandos, a más de 1 segundo de Norris y quejándose de que su SF-26 tocaba mucho con el suelo.

Los dos Aston Martin seguían confirmando el drama. Tras sus vueltas con los blandos, los dos coches verdes cerraban la tabla de tiempos, a casi 4 segundos de Norris, y a 1 segundo del peor tiempo de Cadillac, que lo había marcado Sergio Pérez. Además, Fernando Alonso estaba siendo investigado por cruzar la línea blanca del pit lane.

A partir de ese momento nadie más mejoró sus tiempos y todos empezaron las tandas largas en las que se quejaron de la gran degradación.

Y el sábado: Fórmula 1 A qué hora es la clasificación de F1 en Barcelona y cómo verla gratis