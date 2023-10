Verstappen se mira en el espejo de Valentino Rossi para el futuro

Valentino Rossi se ha ganado por méritos propios un nombre en el mundo del motociclismo tras la conquista de siete campeonatos del mundo en la categoría reina (MotoGP), pero desde hace unos años, el italiano tomó la decisión de retirarse y desde entonces no ha parado, ya que ha pasado a centrar su carrera deportiva en las cuatro ruedas, concretamente en las carreras de GT.

Max Verstappen, aunque todavía salvando las distancias, también está escribiendo su nombre con letras doradas en el mundo de la Fórmula 1. El piloto neerlandés ganó recientemente su tercer campeonato del mundo y debido a su estado de forma y al de su equipo, Red Bull, parece imbatible, al menos a corto plazo.

Sin embargo, el tricampeón del mundo ya ha dicho en varias ocasiones que no quiere ser piloto de Fórmula 1 de forma indefinida como por ejemplo Fernando Alonso o Lewis Hamilton, que permanecen en la categoría cerca de los 40 años o incluso por encima de dicha edad.

No obstante, Verstappen tampoco quiere colgar el casco demasiado pronto y ha revelado que le gustaría seguir un camino similar al de Valentino Rossi una vez abandone el Gran Circo.

"Seguiré corriendo, pero no en el mundo de los grandes premios (la Fórmula 1)", dijo Verstappen a La Gazzetta dello Sport. "Estaría bien hacerlo como Valentino Rossi, me gusta verle correr en el GT, una categoría que me interesa porque hemos inscrito nuestro propio coche".

"Ha hecho todo lo que ha podido en MotoGP con una carrera totalmente loca y ahora se siente bien mientras sigue trabajando duro y con ganas de volver a ganar. Creo que buscaré algo parecido en el futuro", concluyó.

En la actualidad, Max Verstappen tiene contrato con el equipo de las bebidas energéticas hasta el término de la temporada 2028 de la Fórmula 1, por lo que se da prácticamente por hecho que el piloto neerlandés seguirá compitiendo en la máxima categoría del automovilismo como mínimo hasta que tenga 31 años, momento en el que tendrá que tomar una decisión, siempre y cuando continúe con su actual contrato y no abandone la estructura austriaca para fichar por un rival firmando un contrato de menor duración.

De todas formas, el holandés siempre ha reconocido que continuará en la F1 mientras se sienta competitivo a nivel personal y cuenta con un coche que le de posibilidades de luchar por las posiciones de privilegio, ya que descarta volver a luchar en la zona media de la parrilla.

Podio: ganador Max Verstappen, Red Bull Racing

