Verstappen quiere ayudar a jóvenes talentos de karting y simracers

A principios de este año, Max Verstappen reveló que quería crear su propio equipo de GT3 y que quería estar metido de lleno en el automovilismo a partir de 2025. Tras el Gran Premio de Qatar, aseguró que tiene "otros muchos planes relacionados con las carreras", entre ellos apoyar a los talentos más jóvenes y con menos recursos.

"Hasta ahora, todos nosotros, o probablemente la mayoría de nosotros, hemos llegado a través del karting, pero practicarlo también es muy caro ahora mimo", dijo el holandés.

Actualmente, el piloto de Red Bull ya apoya a su padre, Jos Verstappen, en los rallies con su marca Verstappen.com Racing y a Thierry Vermeulen, el hijo del mánager de Verstappen, Raymond, en el DTM. Además, en Team Redline, el neerlandés tiene su propio equipo de sim racing lleno de talentosos pilotos de simulación.

También en ese sentido, el ya tricampeón del mundo quiere dar pasos adelante: "Veo potencial en algunos de esos chicos. También podrían triunfar en el mundo real", afirmó, convencido del nivel que tienen algunos simracers como Gianni Vecchio, Enzo Bonito y Kevin Siggy.

"Espero que dentro de unos años pueda encontrar la manera de poner a esos pilotos de simulación en un coche de verdad. Eso no significa que vayan a llegar a la Fórmula 1, pero podría obtener un asiento en la resistencia o lo que sea. Es algo que me apasiona y ojalá pueda lograrlo pronto".

Un proyecto así supondría la primera vez, desde la Nissan GT Academy y el World's Fastest Gamer, que se intenta de forma seria llevar al mundo de las carreras reales a simracers. En declaraciones a Motorsport.com a principios de este año, Jann Mardenborough, ganador de la Nissan GT Academy europea de 2011, dejó claro su descontento por la falta de una competiciones de ese tipo, a sabiendas de que así podría cosechar éxitos. El propio Mardenborough terminó tercero en la categoría LMP2 en las 24 Horas de Le Mans de 2013 y desde entonces disfruta de su experiencia con los GT.

"Me sorprende que no haya habido una competición comparable a la GT Academy desde entonces", dijo Mardenborough. "Eso me irrita mucho, porque tuvo éxito comercial", concluyó.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

