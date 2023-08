Rossi ve "paralelismos asombrosos" de sí mismo entre GT y MotoGP

Desde principios de 2022, el nueve veces campeón del mundo de motociclismo, Valentino Rossi, se encuentra en la segunda fase de su carrera deportiva. Tras su retirada de MotoGP, el italiano ha estado compitiendo en GT3 con el exitoso equipo belga WRT. Primero en Audi y desde esta temporada como piloto oficial de BMW.

Al margen de la carrera de 3 horas del GT World Challenge Europe en el circuito de Nürburgring, el italiano hizo balance y dijo que ahora siente que realmente ha llegado a las carreras de GT.

"Ahora tengo un año más de experiencia en este campeonato y en este tipo de carreras, que son diferentes de las de MotoGP en muchos aspectos. Ahora me siento más cómodo en el coche".

Y eso a pesar de que tuvo que cambiar el Audi R8 por el BMW M4 tras su primera campaña, algo que no supuso un gran obstáculo para Rossi: "Me siento cómodo con el BMW. Ha sido así desde la primera carrera en Dubai. Hemos subido al podio varias veces, pero la victoria [en Misano] fue, por supuesto, algo muy especial. Eso me dio fuerzas extra una vez más", explicó.

Fue en la carrera de la Copa Sprint de su circuito natal Misano, donde Rossi logró su primer triunfo en el GT World Challenge Europe junto con Maxime Martin en julio. "Maxime y yo siempre somos fuertes en el sprint. También subimos al podio en Brands Hatch", dijo Rossi.

Las carreras de una hora de duración de la Copa Sprint, en las que cada piloto se sienta en el coche un máximo de 35 minutos, recuerdan al italiano a las carreras de MotoGP: "Son cortas y tienes que empujar desde el principio". En las carreras de resistencia, en las que Augusto Farfus se suma a Rossi y Martin como tercer piloto, aún no han conseguido ningún podio este curso.

"En Monza tuvimos una buena oportunidad de hacerlo, pero también tuvimos algo de mala suerte", recuerda Rossi sobre el inicio de la temporada, cuando, yendo en tercera posición, primero perdió tiempo por un pequeño deslizamiento y luego tuvo que abandonar por un pinchazo.

"Pero hay que recordar que este campeonato es muy competitivo y las cosas pueden cambiar de una carrera a otra, de un circuito a otro. Cuando estás fuerte, tienes que aprovechar el momento. Así, cuando las cosas no van como quieres, tienes que apretar los dientes", explicó el italiano.

Aunque las carreras de GT son diferentes de las de MotoGP en muchos aspectos, Rossi ve algunos paralelismos asombrosos: "Es interesante que mis puntos fuertes en un fin de semana sean muy similares a lo que hago con una moto. En clasificación no soy tan fuerte y necesito mejorar".

"Hacer una vuelta rápida con neumáticos nuevos y poca gasolina en el depósito es complicado, sobre todo en este campeonato. Aquí, por ejemplo, la clasificación se hace a las 8:30h de la mañana. Hay que ser rápido enseguida. No hay entrenamientos antes. Tengo que esforzarme más con eso en comparación con los mejores pilotos. Sobre la moto no era diferente".

"Por otro lado, siempre soy fuerte en carrera y tengo un buen ritmo. En un stint largo puedo controlar bien el coche y ser rápido desde el principio hasta el final. Ese es mi punto fuerte creo, pero todavía tengo que mejorar en clasificación", concluyó Valentino Rossi.

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Augusto Farfus, Maxime Martin Photo by: AG Photo