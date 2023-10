¿Por qué Verstappen espera una llamada del presidente de Ferrari F1?

Max Verstappen selló en el Gran Premio de Qatar su tercer campeonato del mundo como piloto del equipo de las bebidas energéticas, con el que tiene contrato hasta finales de 2028 y, en más de una ocasión, ha dejado claro que espera poder cumplir dicho acuerdo, ya que fue la estructura que confió en él desde un principio y gracias a ellos llegó a la máxima categoría.

Por esa razón, el piloto neerlandés ha sido vinculado en muy pocas ocasiones a otros equipos de la parrilla que siempre están en boca de todos los pilotos, como es por ejemplo Ferrari, la estructura más laureado de la historia de la Fórmula 1.

Sin embargo, en una reciente entrevista con La Gazzetta, el piloto de Red Bull reveló que estaba deseando recibir una llamada del actual presidente de Ferrari, aunque no para unirse a su escudería, sino por una razón muy diferente, hacerse con un antiguo coche de Fórmula 1.

Cuando se le preguntó cómo sería su garaje soñado con coches que han formado parte del 'Gran Circo', el tricampeón del mundo lo tuvo muy claro y, más allá de los Red Bull que tiene bastante asequibles, se mostró muy ilusionado con la posibilidad de tener un ejemplar del histórico monoplaza F2004 de Ferrari y Michael Schumacher.

"Me gustaría tener en mi garaje todos los coches de Red Bull con los que he ganado un mundial de F1. Además del Ferrari F2004 de Michael Schumacher, es un coche increíble. Pero no sé cómo lo compraría".

"Esto es un llamamiento a John Elkann [presidente de Ferrari], espero que lea esta entrevista y quizás me llame", dijo el piloto holandés con mucha ilusión.

Con el F2004, el alemán siete veces campeón del mundo logró su séptimo y último mundial, en una temporada en la que él y Rubens Barrichello sumaron 12 poles, 14 vueltas rápidas y 15 victorias en 18 carreras, quizás el mejor monoplaza de la historia de Ferrari en la Fórmula 1.

Sin embargo, hace varios años, Sebastian Vettel reveló que el F2004 también era su coche favorito y que ya había intentado comprarlo en el pasado, pero que "era demasiado caro". ¿Lo conseguirá Max Verstappen o también se tendrá que quedar con las ganas?

Ferrari celebra con Michael Schumacher, Ferrari F2004, su séptimo título mundial en 2004 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

