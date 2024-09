Verstappen no descarta un futuro fichaje por Aston Martin F1

Después de la polémica interna que hubo en Red Bull el pasado invierno, el futuro de Max Verstappen en su actual equipo empezó a tambalearse. El neerlandés no ocultó que puede buscar un cambio de aires, y aunque Mercedes parecía la opción más obvia, ahora ha surgido la opción Aston Martin.

Mercedes suspiraba por el neerlandés para 2025, pero finalmente tuvo que recurrir a Andrea Kimi Antonelli, aunque el próximo año se volverá a hablar de qué hará Verstappen en 2026.

Tras la marcha de Adrian Newey a Aston Martin, muchos se preguntaron si eso cambiaría la opinión del tricampeón sobre la escudería británica. Newey ha estado detrás de los monoplazas que han dado los tres títulos a Verstappen desde 2021, y aunque el holandés primero dijo que ahora mismo "tenía otras preocupaciones ahora mismo", no quiso negar que podría fichar por Aston en el futuro.

Desde Aston Martin, el director Mike Krack admitió que cualquier equipo tendría la puerta abierta a fichar a Verstappen. Y cuando le preguntaron a Max si algún día volvería a pilotar un coche diseñado por Newey y le citaron las palabras de Krack, contestó: "Tengo otras preocupaciones en este momento a las que estoy prestando mucha atención y estoy trabajando en ello. Eso es algo en lo que quizás pienso para el futuro, ahora no".

"Adrian y yo nos entendemos muy bien. También le envié un mensaje después de que saliera la noticia, aunque, por supuesto, sabía que iba a llegar. Y me alegro por él".

Verstappen entiende que Newey busque nuevas aventuras y, por supuesto, que Aston Martin moviera cielo y tierra por ficharle: "Es un nuevo reto, por supuesto, siempre he dicho que me habría encantado que se quedara. Pero llega un momento donde no puedes dar la vuelta a esas cosas. Así que pasas a estar emocionado por la gente que busca nuevos retos".

"También sé que Lawrence (Stroll), por supuesto, está apretando a tope para que sea un éxito con Aston Martin, así que es bastante comprensible, por supuesto, que quiera tener a Adrian a su lado".

Cuando le insistieron en si la presencia de Newey en Aston Martin convierte a la escudería de Silverstone en una opción atractiva, especialmente de cara al nuevo reglamento que la F1 estrenará en 2026, contestó: "Sí, no lo sé. Quiero decir, he trabajado con él, así que sé cómo es como persona, y también lo que puede hacer. Supongo que a todo el mundo le gustaría trabajar con Adrian en algún momento de su carrera. Así que potencialmente sí".

Aunque Krack dijo que cualquier equipo tendría la puerta abierta a Verstappen, esa opción crearía un dilema en el equipo, ya que Fernando Alonso aseguró que después de 2026 seguirá pilotando y Lance Stroll es el hijo del propietario de la escudería y se considera que su futuro está asegurado.