Alonso se ofreció a pagar parte del salario de Newey en Aston Martin F1

El anuncio del fichaje de Adrian Newey por el equipo Aston Martin para unir sus fuerzas a partir de la temporada 2025 de Fórmula 1 provocó un entusiasmo generalizado en toda la escudería británica, en especial para una persona que busca su tercer título mundial en la máxima categoría del automovilismo dos décadas después del último. Se trata de Fernando Alonso, quien, de manera sorprendente, parece que se ofreció a pagar parte del salario que percibirá el diseñador cuando llegue a la escudería de Silverstone.

Es algo de lo que habló su director, Mike Krack, al que antes se le preguntó si, con la llegada del genio de la aerodinámica, el español ahora podría pensar en alcanzar los 500 grandes premios: "Sí, por qué no. No hemos tenido esas conversaciones, solo fue hace unos meses atrás cuando hicimos eso [la renovación], pero está claro que Fernando [Alonso] tiene un largo futuro en este equipo, todos estaban muy emocionados con ello [el anuncio de Adrian Newey] el martes, aunque no hablamos sobre nada más".

Sin embargo, lo que más sorprendió en las palabras del luxemburgués es que reveló que el dos veces campeón del mundo ofreció pagar con parte de lo que cobra la oferta a Adrian Newey para conseguir sus servicios y que sea él quien diseñe su monoplaza en el cambio a las nuevas reglas técnicas de 2026 en la Fórmula 1: "Es increíble que se ofreciera a pagar con parte de su salario a Adrian, hablamos de un 10 o 20%, así que lo buscaré hoy para preguntarle cuánto es realmente".

Aunque más allá de eso, Mike Krack destacó "el respeto" que existe entre dos figuras que pelearon por varios títulos mundiales en el principio de la década de 2010: "Puedes ver el respeto que se tienen entre sí, y creo que quieren conseguir algo, y Adrian [Newey] siempre quiso trabajar con alguien como Fernando, por lo que pienso que debemos colocar cada cosa en su lugar y hacer una buena colaboración entre ellos dos, también entre los pilotos y el propio Adrian. Tenemos que facilitarlo, aprender tanto como podamos y ser flexibles".

