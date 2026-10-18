Fórmula 1 GP de Singapur
Verstappen se defiende de las críticas por poner en duda las nuevas reglas de la F1
Max Verstappen responde a los expilotos que cuestionan sus críticas al nuevo reglamento de F1 y señala a Damon Hill por sus comentarios sobre la nueva era.
Juanjo Sáez
Editado: 18 oct 2026, 16:53
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente principal
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Clive Mason/Getty Images
Max Verstappen ha sido probablemente el piloto más crítico con el reglamento que este año ha entrado en vigor en la Fórmula 1, especialmente con unas unidades de potencia que dependen al 50% de la energía eléctrica, algo que ha tenido un impacto bastante grande tanto en el comportamiento de los monoplazas como en la acción en pista.
Por esa razón, el piloto holandés ha recibido críticas por parte de algunos expilotos que ahora trabajan como comentaristas o colaboradores de diferentes televisiones.
Una de las críticas más duras llegó por parte de del campeón del mundo de F1 en 1966, Damon Hill. Por eso, cuando en De Telegraaf se le recordaron a Verstappen sus palabras, el piloto holandés respondió sin pelos en la lengua, asegurando que estos expilotos que le critican a él "no entienden" el reglamento y que "dicen cosas muy extrañas".
"¿Sabes cuál es el problema con muchos expilotos? No estudian en absoluto el nuevo reglamento. Por eso no saben exactamente cómo funciona el motor y demás. Por eso luego les preguntan al respecto en televisión y, a veces, dicen respuestas muy extrañas".
Y se apresuró a añadir que "no se aplica a todos, pero sí a algunos", ya que Max estaba contestando a unas palabras concretas de Damon Hill, por lo que no quería generalizar.
En cuanto a sus duras críticas hacia el nuevo reglamento, Verstappen aclaró que simplemente estaba dando su opinión sobre lo que había visto en la pista.
"Solo digo lo que pienso, lo que a mi juicio está mal y lo que se podría mejorar. A veces hay gente que me critica por ello, o dicen que no entienden lo que quiero decir. Pero al final, quedará claro si algo es bueno o malo", concluyó.
En el paddock de la Fórmula 1, Max Verstappen ha encontrado muy buenos escuderos en este sentido, ya que por ejemplo Lando Norris o Fernando Alonso también han sido especialmente críticas con esta nueva era del Gran Circo.
Todo sobre la aventura de Verstappen en Portimao:
GTWEVídeo: revive la carrera de Verstappen y Rossi en el GTWC en Portimao
GTWEGTWCE | Verstappen firma una remontada espectacular: ¡15 puestos en 45 minutos! Gana GetSpeed
GTWEVerstappen, tras su exhibición final en el GTWC: "Aprendí mucho y me lo pasé muy bien"
GTWEVerstappen defiende a su compañero Lulham tras los insultos recibidos en las redes
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También puedes leer :
Comparte o guarda este artículo
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo Anterior Red Bull explica cómo la IA está ayudando a sus estrategias de carrera en la F1
Mejores comentarios
No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?
Ver más y comentar
Más de
Juanjo Sáez
Mercedes F1 revela por qué descartó el alerón 'Macarena' "más de un año antes"
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
2 h
Mercedes F1 revela por qué descartó el alerón 'Macarena' "más de un año antes"
El motivo que podría hacer inolvidable el podio de Verstappen en Singapur
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
2 d
El motivo que podría hacer inolvidable el podio de Verstappen en Singapur
Los motivos por los que Alonso prefiere evitar las carreras nocturnas en F1
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
3 d
Los motivos por los que Alonso prefiere evitar las carreras nocturnas en F1
Más de
Max Verstappen
Horarios del GP de Estados Unidos de F1 2026 y cómo ver: ¡atentos al reloj y al Mundial!
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Estados Unidos
7 h
Horarios del GP de Estados Unidos de F1 2026 y cómo ver: ¡atentos al reloj y al Mundial!
Verstappen, tras su exhibición final en el GTWC: "Aprendí mucho y me lo pasé muy bien"
GTWE
GTWE
Portimão
8 h
Verstappen, tras su exhibición final en el GTWC: "Aprendí mucho y me lo pasé muy bien"
Vídeo: revive la carrera de Verstappen y Rossi en el GTWC en Portimao
GTWE
GTWE
Portimão
1 d
Vídeo: revive la carrera de Verstappen y Rossi en el GTWC en Portimao
Últimas noticias
Verstappen se defiende de las críticas por poner en duda las nuevas reglas de la F1
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapur
15 min
Verstappen se defiende de las críticas por poner en duda las nuevas reglas de la F1
WSBK en Jerez - Resultados y resumen - Bulega cierra la temporada con un fin de semana perfecto
WSBK
WSBK WSBK 24 min
WSBK en Jerez - Resultados y resumen - Bulega cierra la temporada con un fin de semana perfecto
WEC: Toyota aplasta en Barcelona, se corona y el #8 sale más líder
WEC
WEC WEC
Barcelona
52 min
WEC: Toyota aplasta en Barcelona, se corona y el #8 sale más líder
Rivola, sobre lo rápidas que serán las MotoGP de 850cc: "Lo hecho, hecho está"
MotoGP
MGP MotoGP
GP de Japón
1 h
Rivola, sobre lo rápidas que serán las MotoGP de 850cc: "Lo hecho, hecho está"
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Tienes 2 opciones:
- Hazte suscriptor.
- Desactiva tu adblocker.
Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí
¿Ya has desactivado tu adblocker?
Recargar página
Gestionar alertas
Suscribirse