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Verstappen se defiende de las críticas por poner en duda las nuevas reglas de la F1

Max Verstappen responde a los expilotos que cuestionan sus críticas al nuevo reglamento de F1 y señala a Damon Hill por sus comentarios sobre la nueva era.

Juanjo Sáez

Editado: 18 oct 2026, 16:53

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Clive Mason/Getty Images

Max Verstappen ha sido probablemente el piloto más crítico con el reglamento que este año ha entrado en vigor en la Fórmula 1, especialmente con unas unidades de potencia que dependen al 50% de la energía eléctrica, algo que ha tenido un impacto bastante grande tanto en el comportamiento de los monoplazas como en la acción en pista.

Por esa razón, el piloto holandés ha recibido críticas por parte de algunos expilotos que ahora trabajan como comentaristas o colaboradores de diferentes televisiones.

Una de las críticas más duras llegó por parte de del campeón del mundo de F1 en 1966, Damon Hill. Por eso, cuando en De Telegraaf se le recordaron a Verstappen sus palabras, el piloto holandés respondió sin pelos en la lengua, asegurando que estos expilotos que le critican a él "no entienden" el reglamento y que "dicen cosas muy extrañas".

"¿Sabes cuál es el problema con muchos expilotos? No estudian en absoluto el nuevo reglamento. Por eso no saben exactamente cómo funciona el motor y demás. Por eso luego les preguntan al respecto en televisión y, a veces, dicen respuestas muy extrañas".

Y se apresuró a añadir que "no se aplica a todos, pero sí a algunos", ya que Max estaba contestando a unas palabras concretas de Damon Hill, por lo que no quería generalizar.

En cuanto a sus duras críticas hacia el nuevo reglamento, Verstappen aclaró que simplemente estaba dando su opinión sobre lo que había visto en la pista.

"Solo digo lo que pienso, lo que a mi juicio está mal y lo que se podría mejorar. A veces hay gente que me critica por ello, o dicen que no entienden lo que quiero decir. Pero al final, quedará claro si algo es bueno o malo", concluyó.

En el paddock de la Fórmula 1, Max Verstappen ha encontrado muy buenos escuderos en este sentido, ya que por ejemplo Lando Norris o Fernando Alonso también han sido especialmente críticas con esta nueva era del Gran Circo.

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