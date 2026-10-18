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Verstappen defiende a su compañero Lulham tras los insultos recibidos en las redes

Max Verstappen ha condenado los insultos en las redes sociales dirigidos hacia su compañero de equipo Chris Lulham tras cometer un error en Portimao.

Redacción Motorsport.com

Publicado: 18 oct 2026, 11:11

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#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes-AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Chris Lulham, Ben Barnicoat

Foto de: SRO

La primera participación de Max Verstappen en el GT World Challenge Europe (GTWC) terminó con un noveno puesto en la clasificación general y una quinta posición en la categoría Pro Cup. Sin embargo, tras la carrera del sábado, se vio obligado a salir en defensa de su compañero de equipo, Chris Lulham.

El cuatro veces campeón de la Fórmula 1 pudo participar en la última ronda de la Portimao Endurance Cup aprovechando el parón entre los dos tripletes del Gran Circo. Y aunque hubo mucho drama durante la carrera, tras ella se produjo un drama indeseado en las redes sociales. Lulham recibió insultos tras cometer un error durante la carrera.

En un intento demasiado agresivo para adelantar al Mercedes #48 pilotado por Luca Stolz provocó un accidente entre ambos coches, lo que le valió una penalización de paso por boxes (drive through) que el propio Lulham cumplió antes de que Verstappen fuese el encargado de pilotar el coche.

El piloto holandés remontó rápidamente hasta situarse entre los 15 primeros, mientras que la novena posición fue lo más alto a lo que pudo llegar.

Tras ver todos los insultos de los aficionados hacia su compañero Chris Lulham por ese costoso error, Max Verstappen ha respondido con dureza y claridad.

Verstappen publicó un comunicado en sus redes sociales que decía: "¡Un fin de semana emocionante! Me ha hecho mucha ilusión pilotar nuestro coche GT3 en Portimão. Ha habido altibajos, pero como equipo hemos aprendido mucho".

Y añadió: "También siento que debo pronunciarme sobre el odio y el acoso que ha recibido Chris tras la carrera. Cada uno puede tener su opinión sobre lo que ocurrió en la pista, pero estos ataques personales no están nada bien. Chris hizo una tanda realmente sólida y los errores pueden ocurrir".

"No hay lugar para este tipo de abusos en nuestro deporte ni en ningún otro sitio", concluyó el cuatro veces campeón de la Fórmula 1 junto a Red Bull.

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