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Vídeo: en DIRECTO la carrera de Verstappen y Rossi en el GTWC en Portima
Sigue en este enlace en vivo y en directo la carrera del GT World Challenge (GTWC) Europa en Portimao con Verstappen, Valentino Rossi y más.
Jose Carlos de Celis
Publicado: 17 oct 2026, 14:40
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#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes-AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Chris Lulham, Ben Barnicoat
Foto de: SRO
Llegó el gran día, el de la carrera probablemente más esperada en la historia del GT World Challenge (GTWC) Europa: la que contará con Max Verstappen y Valentino Rossi, que en este link podrás seguir en vivo y en directo.
La carrera del Circuito Internacional del Algarve (Portimao) donde participa Verstappen se trata de una carrera de tres horas, en la que tres pilotos se turnan al volante de un mismo coche. Habitualmente estas carreras tienen dos paradas en boxes, aunque las fases de coche de seguridad pueden cambiar la estrategia.
La carrera del GT World Challenge en Portimao empieza este sábado a las 18:00h de España, las 17:00h locales, cuando en México sean las 10:00h y en Argentina, las 13:00h. Desde media hora antes podrás verlo en directo y de manera gratuita aquí, con comentarios en inglés.
Vídeo en DIRECTO: la carrera del GT World Challenge en Portimao con Verstappen y Rossi
Es una carrera que se ha colocado el sábado por la tarde para no coincidir con el WEC, que disputa este sábado la clasificación para la carrera del domingo, las 6 Horas de Barcelona. De hecho, hay varios pilotos de LMGT3 que harán doblete, disputando por la mañana la clasificación en Montmeló antes de volar a Portugal.
Así fue la clasificación:
El campeonato de la Endurance Cup del GTWC Europe ya se ha decidido a favor de Maro Engel, Lucas Auer y Luca Stolz en el Winward «Mamba» #48, pero la de este sábado es una carrera con muchos alicientes.
Para Max Verstappen, es su segundo proyecto al volante de un coche de GT3, después de que, en la carrera de 24 horas de Nürburgring, solo un fallo técnico le impidiera alzarse con la victoria absoluta. Junto a Chris Lulham y Ben Barnicoat, el cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 se pone al volante por diversión, pero con grandes ambiciones.
¿Y sabías que puedes seguir toda la carrera en la cámara on board del Mercedes #3 de Verstappen? Si quieres, con respeto a sus compañeros, puedes verlo cuando el piloto de Red Bull esté al volante, y cambiar a la retransmisión general cuando no.
Vídeo en DIRECTO: on board del coche de Verstappen en la carrera del GT World Challenge en Portimao
En teoría, cualquier coche puede ganar esta carrera, pero existe una clasificación por niveles según la habilidad de los pilotos. Por lo general, los vehículos de la Pro-Cup se disputan entre sí la victoria general. En otras tres categorías (Gold Cup, Silver Cup y Bronze Cup) lo que más importa son las victorias de categoría. No obstante, en la GTWC Europe ya se ha dado el caso de que un vehículo de la Bronze Cup se alzara con la victoria general (aunque obviamente no es lo habitual).
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