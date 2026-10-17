Directo

GTWE Portimão

Vídeo: en DIRECTO la carrera de Verstappen y Rossi en el GTWC en Portima

Sigue en este enlace en vivo y en directo la carrera del GT World Challenge (GTWC) Europa en Portimao con Verstappen, Valentino Rossi y más.

Jose Carlos de Celis

Publicado: 17 oct 2026, 14:40

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes-AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Chris Lulham, Ben Barnicoat

Foto de: SRO

Llegó el gran día, el de la carrera probablemente más esperada en la historia del GT World Challenge (GTWC) Europa: la que contará con Max Verstappen y Valentino Rossi, que en este link podrás seguir en vivo y en directo.

La carrera del Circuito Internacional del Algarve (Portimao) donde participa Verstappen se trata de una carrera de tres horas, en la que tres pilotos se turnan al volante de un mismo coche. Habitualmente estas carreras tienen dos paradas en boxes, aunque las fases de coche de seguridad pueden cambiar la estrategia.

La carrera del GT World Challenge en Portimao empieza este sábado a las 18:00h de España, las 17:00h locales, cuando en México sean las 10:00h y en Argentina, las 13:00h. Desde media hora antes podrás verlo en directo y de manera gratuita aquí, con comentarios en inglés.

Vídeo en DIRECTO: la carrera del GT World Challenge en Portimao con Verstappen y Rossi

Es una carrera que se ha colocado el sábado por la tarde para no coincidir con el WEC, que disputa este sábado la clasificación para la carrera del domingo, las 6 Horas de Barcelona. De hecho, hay varios pilotos de LMGT3 que harán doblete, disputando por la mañana la clasificación en Montmeló antes de volar a Portugal.

Así fue la clasificación:

El campeonato de la Endurance Cup del GTWC Europe ya se ha decidido a favor de Maro Engel, Lucas Auer y Luca Stolz en el Winward «Mamba» #48, pero la de este sábado es una carrera con muchos alicientes.

Para Max Verstappen, es su segundo proyecto al volante de un coche de GT3, después de que, en la carrera de 24 horas de Nürburgring, solo un fallo técnico le impidiera alzarse con la victoria absoluta. Junto a Chris Lulham y Ben Barnicoat, el cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 se pone al volante por diversión, pero con grandes ambiciones.

¿Y sabías que puedes seguir toda la carrera en la cámara on board del Mercedes #3 de Verstappen? Si quieres, con respeto a sus compañeros, puedes verlo cuando el piloto de Red Bull esté al volante, y cambiar a la retransmisión general cuando no.

Vídeo en DIRECTO: on board del coche de Verstappen en la carrera del GT World Challenge en Portimao

En teoría, cualquier coche puede ganar esta carrera, pero existe una clasificación por niveles según la habilidad de los pilotos. Por lo general, los vehículos de la Pro-Cup se disputan entre sí la victoria general. En otras tres categorías (Gold Cup, Silver Cup y Bronze Cup) lo que más importa son las victorias de categoría. No obstante, en la GTWC Europe ya se ha dado el caso de que un vehículo de la Bronze Cup se alzara con la victoria general (aunque obviamente no es lo habitual).

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior GTWCE: Verstappen se queda lejos de la pole en Portimão y Rossi se hunde

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Jose Carlos de Celis





Pole sorpresa de Genesis para las 6 Horas de Barcelona por delante del líder



WEC



WEC



Barcelona



22 min



Pole sorpresa de Genesis para las 6 Horas de Barcelona por delante del líder





El Circuit de Barcelona, un plan B perfecto para un WEC que no se cierra al futuro



WEC



WEC



Barcelona



4 h



El Circuit de Barcelona, un plan B perfecto para un WEC que no se cierra al futuro





Las características del 9X8 que hacen a Peugeot mirar al cielo en Barcelona



WEC



WEC



Barcelona



6 h



Las características del 9X8 que hacen a Peugeot mirar al cielo en Barcelona

Más de

Valentino Rossi





Duelo de gigantes: Rossi contra Verstappen; un duelo desigual en GT3



GTWE



GTWE 2 d



Duelo de gigantes: Rossi contra Verstappen; un duelo desigual en GT3





El final más igualado de la historia de MotoGP: Elías sobre Rossi en Estoril



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



2 d



El final más igualado de la historia de MotoGP: Elías sobre Rossi en Estoril





DAZN emitirá gratis el duelo entre Verstappen y Valentino Rossi en Portimão



GTWE



GTWE 3 d



DAZN emitirá gratis el duelo entre Verstappen y Valentino Rossi en Portimão

Últimas noticias





Vídeo: en DIRECTO la carrera de Verstappen y Rossi en el GTWC en Portima



GTWE



GTWE GTWE



Portimão



13 min



Vídeo: en DIRECTO la carrera de Verstappen y Rossi en el GTWC en Portima





Pole sorpresa de Genesis para las 6 Horas de Barcelona por delante del líder



WEC



WEC WEC



Barcelona



22 min



Pole sorpresa de Genesis para las 6 Horas de Barcelona por delante del líder





WSBK en Jerez - Resultados y resumen - Bulega gana la Race 1; Lecuona, podio, y Bautista remonta



WSBK



WSBK WSBK 47 min



WSBK en Jerez - Resultados y resumen - Bulega gana la Race 1; Lecuona, podio, y Bautista remonta





Gabriele Mini vuelve a pilotar el F1 de Alpine en un test en Paul Ricard



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 1 h



Gabriele Mini vuelve a pilotar el F1 de Alpine en un test en Paul Ricard

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse