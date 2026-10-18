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Verstappen, tras su exhibición final en el GTWC: "Aprendí mucho y me lo pasé muy bien"

En Portimão, la carrera de Max junto a Lulham y Barnicoat estuvo marcada por adelantamientos y emocionantes duelos, pero una penalización obligó al Mercedes #3 a caer hasta la 24ª posición, desde la que el holandés remontó hasta la 9ª en la última hora de carrera.

Francesco Corghi

Editado: 18 oct 2026, 8:23

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La primera participación de Max Verstappen en el GT World Challenge Europe ha concluido con un magnífico noveno puesto conseguido tras una remontada en el Circuito Internacional del Algarve (Portimao), donde el sábado por la tarde se disputó la última prueba de la Endurance Cup 2026.

El Mercedes #3, preparado por 2 Seas y con los colores de Verstappen Racing, que el holandés compartió con Ben Barnicoat y Chris Lulham, fue protagonista durante las tres horas de carrera, tanto para bien como para mal.

La prueba del Algarve no fue nada fácil, ya que, con 61 coches en pista, podía pasar de todo. Barnicoat fue el encargado de tomar la salida y se mostró muy hábil a la hora de evitar el caos en la primera curva; además, supo aprovechar tanto su talento como algunos accidentes y sanciones que se produjeron por delante de él para remontar desde la 14ª hasta la 8ª posición durante la primera hora de una carrera que se vio neutralizada un par de veces por el coche de seguridad.

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes-AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Chris Lulham, Ben Barnicoat

Foto de: SRO

Tras ceder el volante del AMG #3 a Lulham, el joven británico continuó su carrera hacia un posible podio, al que aspiraba el trío; mereció un aplauso especial el adelantamiento por el exterior que Chris realizó al Ford-HRT #64 de Thomas Drouet en la curva 7, con lo que se hizo con la sexta posición.

Pero ahí las cosas se torcieron porque, poco después de la reanudación tras la salida del coche de seguridad, en la curva 8 Lulham se metió por el interior al frenar ante Luca Stolz, intentando sorprenderlo; el rival del Mercedes «Mamba» #48 le cerró el paso y la colisión provocó que el AMG de Winward trompeara, lo que supuso una inevitable penalización de drive-through (paso por boxes) para el coche con los colores de Red Bull, que cayó tristemente hasta la 24ª posición.

La última hora le tocó precisamente a Verstappen y ahí fue donde comenzaron los fuegos artificiales tras la reanudación después del segundo coche de seguridad: en los últimos 45 minutos, gracias también a las disputas entre pilotos de otras categorías que no quisieron perder tiempo obstaculizando al holandés, el campeón del mundo se abrió paso entre el tráfico realizando algunas maniobras fantásticas —bonita y limpia, en particular, el duelo con el Ferrari de Tommaso Mosca—, y logró recuperar la novena posición, lo que, tal y como se habían puesto las cosas, es sin duda un resultado del que estar satisfechos.

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes-AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Chris Lulham, Ben Barnicoat

Foto de: SRO

"En general, hemos tenido un fin de semana discreto. Por desgracia, cometimos un error en la configuración del coche durante la sesión de clasificación, lo que hizo que el coche quedara demasiado bajo, rozando el suelo y produciendo demasiadas… ¡chispas!", reconoció Max.

"Eso afectó al rendimiento y, en consecuencia, no conseguimos clasificarnos donde debíamos. Modificamos la configuración de cara a la carrera y fuimos mucho más competitivos"

"Ben hizo una primera tanda excelente, logrando esquivar el lío de la salida y llevándonos en cabeza. Chris también empezó muy bien su turno, consiguiendo una buena posición. Pero luego, por desgracia, una maniobra un poco arriesgada sobre el Mercedes que nos precedía nos costó, obviamente, una merecida penalización".

"Así que tuve que volver a salir desde la 24ª posición en mi turno. Pero me lo pasé bien y el ritmo de nuestro coche era realmente bueno. Fue una carrera frenética, había un buen caos a mi alrededor porque todos querían remontar".

"Al final, terminar noveno tras remontar después de ese drive-through, creo que ha sido un resultado realmente excelente. Así que, en general, aunque no ha sido lo que queríamos, hemos aprendido mucho y ha sido un fin de semana positivo".

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes-AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Chris Lulham, Ben Barnicoat

Foto de: SRO

Barnicoat añade: "Ha sido un gran honor correr para Verstappen Racing este fin de semana, mi primera carrera con el Mercedes después de más de un año; y espero que no sea la última".

"Por desgracia, no salió exactamente como esperábamos. Max hizo una última tanda increíble, remontando 15 posiciones y llevándonos hasta la 9ª plaza: fue realmente impresionante"

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