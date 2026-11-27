Fórmula 1 GP de Qatar

Verstappen detecta una "desconexión" en su Red Bull y admite que Mercedes está muy lejos

Verstappen asegura que Mercedes está especialmente lejos en Qatar, pero añade que la mitad de esa diferencia podría deberse a que Red Bull todavía no ha conseguido el equilibrio que desea en su monoplaza.

Ronald Vording

Publicado: 27 nov 2026, 20:31

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Una semana después de la victoria de Max Verstappen en Las Vegas, este fin de semana le espera un desafío completamente diferente. Mientras que el circuito urbano que recorre el Strip se caracterizaba por sus largas rectas intercaladas con curvas lentas, el Circuito Internacional de Losail es prácticamente todo lo contrario.

A excepción de la curva 6, la única lenta del trazado, predominan las curvas de alta velocidad y, según Verstappen, ese no es precisamente un terreno en el que Red Bull destaque esta temporada. Por ello, el neerlandés ya pronosticó durante la jornada de atención a los medios que este fin de semana sería más complicado, una sensación que se vio reforzada durante las dos primeras sesiones de entrenamientos libres.

Verstappen terminó la jornada del viernes en quinta posición, a medio segundo de Kimi Antonelli, con el agravante de que los pilotos de Mercedes marcaron sus mejores tiempos con los neumáticos medios de Pirelli, en parte debido a las banderas rojas.

Así fue el viernes:

"Es un circuito muy diferente, bastante peculiar. No es una pista en la que sea fácil acertar con todo, así que espero que podamos hacerlo un poco mejor", declaró Verstappen después de la segunda sesión de entrenamientos libres en Qatar.

"Creo que la diferencia con Mercedes es muy grande, así que necesitamos dar un gran salto**. Pero creo que, solo por nuestra parte, si conseguimos mejorar el equilibrio del coche, probablemente ya recuperemos la mitad del tiempo por vuelta que estamos perdiendo".**

Durante las sesiones del viernes, Verstappen volvió a encontrarse con varios problemas. El neerlandés se quejó por radio de que la dirección estaba "muy dura", mientras que el equilibrio general del RB22 tampoco es lo suficientemente bueno.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Clive Mason / Getty Images

"Todavía no está donde queremos que esté", explicó. "Ahora mismo hay demasiada desconexión entre ambos ejes, así que tenemos que intentar encontrar un mejor equilibrio y ver si conseguimos acertar. Veremos si podemos solucionarlo de cara a mañana".

El director técnico de Red Bull, Pierre Waché, asegura que solucionar estos problemas exige encontrar un delicado compromiso en Qatar. El equipo necesita resolver lo que él califica como una "enorme limitación" en las curvas de alta velocidad, el neumático delantero izquierdo, que está sometido a cargas especialmente elevadas en Qatar, sin que ello provoque inestabilidad en el coche a la entrada de las curvas.

"Creo que la clave está en solucionar el problema de equilibrio que podemos tener aquí, con una enorme limitación en el tren delantero en las curvas de alta y media velocidad, sin comprometer la entrada en curva. Ellos [Mercedes] son capaces de hacerlo y nosotros tenemos trabajo por delante para conseguirlo", señaló Waché.

La buena noticia para Red Bull es que el equipo ya ha conseguido dar la vuelta a varios viernes complicados en el pasado, aunque Waché dejó entrever que no tiene demasiada confianza en que puedan repetir esa hazaña en Qatar.

"No, pero creo que es simplemente la sensación que tengo. Eso no significa que no vayamos a conseguirlo", dijo. "Espero que podamos darle la vuelta a la situación como hacemos habitualmente, pero no tengo la sensación de que... La diferencia es grande. Es muy grande y eso hace que sea difícil conseguirlo".

Eso significa que, a juzgar por lo visto durante la jornada del viernes, la principal batalla de Red Bull parece estar con McLaren, el equipo con el que también se está disputando la tercera posición en el campeonato de constructores.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Manuel Eletto

"Lo mejor que podemos conseguir es estar por delante de McLaren o, con suerte, algo incluso mejor. Es difícil decirlo, pero por lo que vemos en los datos, estoy de acuerdo en que Mercedes está por delante y que, por detrás de ellos, estamos nosotros junto a McLaren, y después de nosotros, quizás Ferrari".

Mercedes parece fuerte tanto en las rectas como en las numerosas curvas de alta velocidad que caracterizan al circuito de Losail, pero Verstappen concluyó insistiendo en que Red Bull debe centrarse principalmente en sí mismo y que solo podrá empezar a mirar a sus rivales una vez que haya mejorado el equilibrio de su propio monoplaza.

"Probablemente sean rápidos en las rectas, pero quizás también tengan un equilibrio algo mejor que el nuestro en estos momentos. Nosotros no estamos contentos con nuestro coche y, cuando no estás contento con él, es muy difícil conseguir los mismos tiempos", concluyó el tetracampeón del mundo.

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